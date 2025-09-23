W wieku 89 lat zmarł ksiądz Stanisław Kardasz, emerytowany proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu, znany z działalności opozycyjnej i wsparcia "Solidarności" w okresie PRL. - Pozostawił po sobie bogate dziedzictwo, zarówno w życiu duchowym, jak i społecznym Torunia - napisał o nim prezydent miasta, Paweł Gulewski.

Ks. prałat Stanisław Kardasz zmarł 22 września. Urodzony w 1936 roku duchowny, z Toruniem był związany od 1976 roku, pełniąc tam m.in. przez czterdzieści lat stanowisko proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej.

W czasach PRL zasłynął odwagą w pomocy opozycji solidarnościowej. Był organizatorem toruńskich Mszy za Ojczyznę oraz inicjatorem Pomorskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W Toruniu znano go z aktywności, związanej m.in. z organizowaniem niezależnych od władz wykładów, spektakli teatralnych czy pokazów filmowych. Od 1988 był prałatem oraz papieskim kapelanem honorowym.

Po zmianach ustrojowych w 1989 kontynuował zaangażowanie w działalność społeczną jako m.in. kapelan AK (1990-99), duszpasterz policji czy członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury.

"Odszedł od nas ks. Stanisław Kardasz, toruński duchowny, wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej, kapelan Policji Garnizonu Toruńskiego, a także aktywny działacz społeczny i opozycyjny. W czasach PRL organizował Msze za Ojczyznę, wspierał środowiska „Solidarności”, inicjował Pomorską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę oraz angażował się w działalność edukacyjną i kulturalną. Ksiądz prałat pozostawił po sobie bogate dziedzictwo, zarówno w życiu duchowym, jak i społecznym Torunia. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy głębokiego współczucia" – napisał prezydent Torunia Paweł Gulewski.

"Odszedł ks. prałat Stanisław Kardasz – odważny i mądry duszpasterz, pracowity gospodarz, człowiek całym sercem oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Zasłużony w walce o naszą wolność, kierownik Wszechnicy Związkowej NSZZ „Solidarność”, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Kapelan Policji Garnizonu Toruńskiego. W uznaniu zasług Księdza Prałata w 2010 roku miałem zaszczyt odznaczyć go Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Opuścił nas wspaniały kapłan i człowiek. Pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie żyło w naszej pamięci i wspólnotach, którym służył." – tak pożegnał ks. Kardasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Duchowny został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (1993) i Komandorskim (2000) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi dla Policji czy odznaką Związku Żołnierzy AK. W 2006 roku otrzymał najwyższe toruńskie odznaczenie przyznawane przez prezydenta, medal Thorunium.