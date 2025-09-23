Rozpoczęty trzy tygodnie temu rok szkolny to dla nauczycieli czas nie tylko wyzwań, ale też dylematów. Część z nich, zwłaszcza ci najbardziej doświadczeni, może rozważać przejście na emeryturę. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się z aktualnymi stawkami oraz zmianami w prawie, które mogą wpłynąć na niewielkie wydłużenie wymaganego stażu.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, średnie świadczenie emerytalno-rentowe w Polsce wynosi obecnie 3986,91 zł brutto. Jak do tej kwoty mają się wypłaty dla byłych nauczycieli?

Emerytura nauczycielska. Na tyle można liczyć po dekadach pracy

Według danych Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, nauczyciele mogą obecnie liczyć średnio na około 3548,14 zł brutto na miesiąc. To dochód o kilkaset złotych niższy od ogólnej średniej emerytury oraz ponad tysiąc złotych mniej niż obecna płaca minimalna, która wynosi 4666 zł brutto.

Uczelnia podaje jednak przykładowe stawki, z których wynika, że dłuższy staż pracy przekłada się na znacznie wyższe świadczenia z ZUS. Pedagog z czterdziestoletnim stażem otrzymuje niemal 3550 zł na rękę, po 41 latach pracy jest to już ponad 4500 zł netto, a po przepracowaniu 43 lat można liczyć nawet na ponad 5000 zł netto miesięcznie.

Warto też pamiętać o specjalnym uprawnieniu przysługującym nauczycielom - możliwości pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, tzw. kompensówki. To rodzaj emerytury pomostowej przeznaczony dla osób z co najmniej 30-letnim stażem (okresy składkowe i nieskładkowe) i minimum 20 latami przepracowanymi w zawodzie nauczyciela.

Świadczenie przysługuje mężczyznom, którzy ukończyli 61 lat, oraz kobietom powyżej 56. roku życia. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu 2025 r. kompensówkę pobierało 10,5 tys. osób. Otrzymywali oni średnio 4176,33 zł brutto (ok. 3500 zł na rękę).

Nagrody i odprawy. Nowe rozwiązania w Karcie Nauczyciela

Nim jednak pedagog zdecyduje się na zakończenie kariery zawodowej, powinien zainteresować się zmianami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, wzrosną między innymi nagrody jubileuszowe za wieloletni staż. 40-letnie doświadczenie to 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a 45-letnie - aż 400 proc. premii. Niższe gratyfikacje przewidziane są za krótsze okresy: 20, 25, 30 i 35 lat.

Przykładowy nauczyciel dyplomowany z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym (6211 zł brutto) otrzymałby po 45 latach dodatkowo prawie 25 tys. zł.

A to nie wszystko, bo nowe regulacje mówią też o korzystniejszych odprawach emerytalnych i rentowych. Ich wysokość ustalono na:

dwumiesięczną pensję po 10 latach pracy

trzymiesięczną po 15 latach

półroczną po 20 przepracowanych latach

Co ważne, dotyczy to również zatrudnionych w wymiarze niższym niż pół etatu. Takie przeliczniki sprawiają, że nauczyciel mianowany o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym (5310 zł brutto) dostałby od 10 do 30 tys. zł na koniec swojej ścieżki zawodowej.

