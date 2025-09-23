- Jeśli siły prorosyjskie wygrają wybory, Mołdawia może stać się trampoliną do inwazji wojsk rosyjskich na obwód odeski - oświadczyła prezydent tego kraju Maia Sandu. W orędziu do narodu polityk podkreślała, że "suwerenność, niepodległość i europejska przyszłość państwa są zagrożone". - Europa skończy się na granicy z Mołdawią - ostrzegła Sandu.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu w wygłoszonym w poniedziałek orędziu stwierdziła, że jeśli siły prorosyjskie wygrają w przypadających na niedzielę wyborach parlamentarnych, jej kraj może stać się "trampoliną do inwazji wojsk rosyjskich na obwód odeski".

- Dziś oświadczam wam z całą powagą, że nasza suwerenność, niepodległość, integralność i europejska przyszłość są zagrożone - mówiła Sandu.

"Rosja planuje inwazję". Prezydent Mołdawii przestrzega przed wyborami

Polityk oznajmiła, że Rosja "wydaje setki milionów euro w celu przekupienia setek tysięcy wyborców" w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Według Sandu "setki ludzi otrzymują pieniądze za sianie chaosu, przemocy i straszenie świata".

Prezydent Mołdawii zaapelowała do obywateli, by "nie dopuścili do podporządkowania kraju obcym interesom". Jej zdaniem gdyby Rosja przejęła kontrolę nad Mołdawią, konsekwencje byłyby dramatyczne zarówno dla jej kraju, jak i całego regionu.

"Europa skończy się na granicy z Mołdawią". Maia Sandu alarmuje

- Wszyscy Mołdawianie będą cierpieć. Europa skończy się na granicy z Mołdawią. Fundusze europejskie zatrzymają się na Prucie. Swoboda przemieszczania się może ustać. Nasza ziemia może stać się trampoliną do penetracji obwodu odeskiego. Region Naddniestrza zostanie zdestabilizowany - ostrzegła Sandu.

Przed otwarciem nowego frontu w Europie ostrzegał wcześniej ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniażycki, jednak jego zdaniem nowym celem Rosjan miałaby być Finlandia. Potwierdzać mają to niedawne wypowiedzi byłego rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa i jego wizyta przy fińskiej granicy, która była rzekomym "sprawdzeniem gotowości na fikcyjną agresję NATO".