Wybór imienia dla dziecka to decyzja, która zostaje z nim na całe życie. Rodzice coraz częściej stawiają na klasykę, ale nie brakuje też inspiracji literaturą czy popkulturą. Jakie imiona najczęściej pojawiały się w metrykach w pierwszej połowie 2025 roku? Oficjalne dane Ministerstwa Cyfryzacji pokazują, że choć trendy się zmieniają, Polacy wciąż cenią sprawdzone, ponadczasowe propozycje.

W pierwszej połowie 2025 roku w Polsce na świat przyszło około 115,5 tysiąca dzieci, to o ponad 10 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Chociaż maluchów rodzi się coraz mniej, wybór imienia wciąż pozostaje jednym z najbardziej emocjonujących momentów dla każdej rodziny.

Zofia i Nikodem na czele. Oto, jak nazywamy dzieci w 2025 roku

Patrząc na najnowsze zestawienie Ministerstwa Cyfryzacji, trudno nie zauważyć pewnych faworytów. Wśród dziewczynek już drugi rok z rzędu najpopularniejsze jest imię Zofia.Aż 2117 rodziców zdecydowało się właśnie na tę klasyczną, dobrze znaną propozycję. Zofia, która w zeszłym roku zajmowała drugie miejsce, wyprzedziła Maję (1946 nadanych imion) oraz Zuzannę (1864).

Na kolejnych pozycjach znalazły się:

Laura (1791)

Hanna (1610)

Julia (1590)

Oliwia (1463)

Pola (1334)

Alicja (1307)

Amelia (1224) - w tym roku awansowała do pierwszej dziesiątki

ZOBACZ: Najdłuższe nazwisko w Polsce. Jego wymowa to spore wyzwanie

Wśród chłopców od kilku lat prym wiedzie Nikodem. W pierwszej połowie 2025 roku aż 2777 noworodków otrzymało to imię. Kolejne miejsca przypadły Antoniemu (2461) i Janowi (2373). Wysoko uplasowali się też:

Leon (2237)

Aleksander (2192)

Franciszek (2171)

Ignacy (2032)

Stanisław (1703)

Jakub (1667)

Mikołaj (1511)

Czego szukają rodzice? Trendy i wybory 2025 roku

Analizując tegoroczne statystyki, widać, że Polacy najchętniej sięgają po imiona dobrze znane i sprawdzone. Zofia, Antoni, Jan czy Julia to wybory, które od lat trzymają się w czołówce. Często to imiona po dziadkach lub pradziadkach, które kojarzą się z rodzinną tradycją.

ZOBACZ: W oknie życia w Sosnowcu znaleziono dziecko. Ma 10 dni

Jednak nie wszyscy rodzice idą w klasykę. Coraz częściej widać w rankingach imiona, które jeszcze niedawno były rzadkością. Takie propozycje jak Pola, Laura, Ignacy czy Leon pokazują, że nie boimy się sięgać po mniej oczywiste inspiracje.

Najrzadsze imiona w Polsce w 2025 roku

Obok najpopularniejszych imion, w zestawieniu za pierwsze półrocze 2025 roku pojawiły się także propozycje spotykane wyjątkowo rzadko. Najmniej popularne były imiona oryginalne, dawno niesłyszane lub wyróżniające się nietypowym brzmieniem.

Wśród dziewczynek tylko dwie nowo narodzone otrzymały takie imiona jak:

Florencja (2)

Celestyna (2)

Anika (2)

Eleonora (2)

Fatima (2)

Bogumiła (2)

Elisa (2)

Cirilla (2)

Hana (2)

Debora (2)

Floriana (2)

Angelika (2)

Elwira (2)

W przypadku chłopców równie rzadko spotykane były imiona:

Colin (2)

Axel (2)

Arnold (2)

Aurelio (2)

Demid (2)

Anton (2),

Aris (2)

Cyryl (2)

Zahar (2)

Daniił (2)

Diego (2)

Zenon (2)

Dmitrij (2)

Każde z tych mniej popularnych imion ma swój niepowtarzalny charakter. Warto pamiętać, że za każdą decyzją kryje się inna historia: czasem inspiracją bywa moda, innym razem sentyment, a niekiedy po prostu chęć, aby dziecko wyróżniało się wśród rówieśników.

red. / polsatnews.pl