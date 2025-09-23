Najnowszy sondaż pracowni United Surveys pokazuje, jak wśród Polaków przebiega podział, jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla naszego kraju ze strony przywódcy USA. Ponad połowa badanych uważa, że Donald Trump nie zapewnia takiej gwarancji bezpieczeństwa, z kolei odmiennego zdania jest 39,1 proc. respondentów.

W badaniu padło pytanie "czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że prezydent Donald Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski?".

Jak wynika z badania na zlecenie Wirtualnej Polski, z powyższym stwierdzeniem zgadza się 39,1 proc. ankietowanych. Z kolei ponad połowa zapytanych, ponieważ aż 50,8 proc., nie uznaje Donalda Trumpa za gwarant bezpieczeństwa dla Polski. 10,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Najnowszy sondaż. Donald Trump a bezpieczeństwo Polski

W przypadku grona wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, PL2050), zaledwie 15 proc. z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. 68 proc. badanych z tej grupy jest przeciwnego zdania, a 17 proc. nie ma opinii.

Zaś wśród wyborców Konfederacji i PiS 54 proc. uważa, że Trump zapewnia Polsce bezpieczeństwo. 40 proc. ankietowanych się z tym nie zgadza, a 6 proc. nie ma zdania.

Wyborcy pozostałych partii badani w sondażu w 55 proc. zgadzają się z tym twierdzeniem, 39 proc. jest przeciwnych, a 6 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 28 sierpnia do 1 września 2025 r. metodą CATI oraz CAWI na próbie 1000 osób.

