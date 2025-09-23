Litewskie siły zbrojne dostaną większą swobodę w zakresie obrony kraju przed nadlatującymi dronami - zdecydował tamtejszy parlament. Wcześniej wojsko mogło zrobić to tylko w dwóch przypadkach. Teraz prawo będzie pozwalało armii na szybszą reakcję na zagrażające Litwie obce bezzałogowce.

Jak podano w komunikacie litewskiego parlamentu, "celem jest stworzenie dodatkowych przesłanek umożliwiających możliwie wczesną i bezpieczną reakcję na rosnącą liczbę naruszeń przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne z wrogich krajów".

Dotychczas tamtejsza armia mogła interweniować militarnie tylko w dwóch przypadkach: gdy obiekt był uznawany za broń albo gdy wlatywał w strefy zakazane, zagrażając obiektom o znaczeniu państwowym. Nowe przepisy pozwalają teraz również na zestrzeliwanie dronów naruszających przepisy w strefach o ograniczonym dostępie.

Litwa szkoli uczniów z obsługi dronów. "Sygnał dla sojuszników i przeciwników"

Minister obrony Litwy Dovile Szakaliene tłumaczyła, że powstały "nowe podstawy prawne do użycia siły wojskowej". Jednocześnie środki militarne będą stosowane "tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne do celów militarnych" i "przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla osób lub mienia".

W ubiegłym tygodniu w litewskim mieście Taurogi przy granicy z rosyjskim obwodem królewieckim otwarto centrum szkolące uczniów z obsługi dronów.

"Takie inicjatywy są wyraźnym sygnałem dla sojuszników i potencjalnych przeciwników, że Litwa potrafi budować bezpieczeństwo nie w sposób fragmentaryczny, ale systematyczny: poprzez edukację, postęp technologiczny i gotowość społeczeństwa" – podkreślił wiceminister obrony Tomas Godliauskas, cytowany w komunikacie resortu obrony Litwy.

Litwa broni się przed Rosją. W szkolenia zaangażowane też dzieci

We wrześniu zostaną otwarte dwa kolejne ośrodki szkoleniowe: w Janowie (Jonava) i Kiejdanach (Kedainiai) w centralnej części kraju. Do 2028 roku w całej Litwie ma działać dziewięć takich centrów.

Projekt zakłada, że najmłodsi uczestnicy takich szkoleń, mający 8-9 lat, będą zaangażowani w budowę i pilotowanie prostych dronów poprzez praktyczne eksperymenty i gry. Natomiast uczniowie starszych klas zapoznają się z programowaniem i pilotowaniem dronów FPV oraz budowaniem ich z komponentów.