Jesteśmy na dobrej drodze, by pierwszy załogowy lot dookoła Księżyca odbył się w kwietniu przyszłego roku - poinformowała NASA. Misja ma wystartować w ramach programu Artemis II, którego celem jest powrót ludzi na Księżyc.

Jak we wtorek poinformowała NASA, wszystko wskazuje na to, że pierwszy załogowy lot misji Artemis II – podróż dookoła Księżyca i z powrotem – odbędzie się na początku kwietnia 2026 roku. Co więcej, według amerykańskiej agencji kosmicznej rejs poza Ziemię może w optymistycznej opcji zostać przesunięty nawet na wcześniejszy termin, czyli luty.

W podróż ma wyruszyć czworo astronautów: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen. NASA zaznaczyła, iż lot w ramach Artemis II będzie przygotowaniem do załogowych misji na powierzchnię Księżyca, jak również planowanego lądowania człowieka na Marsie.

Pierwszy lot na Księżyc. Misja Apollo 11

Pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu odbyło się w ramach misji Apollo 11. 20 lipca 1969 roku o godz. 2:53 (UTC) Neil Armstrong (dowódca) stanął na księżycu i wypowiedział słowa: "To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości".

Następnie na Księżycu stanął Buzz Aldrin, czyli pilot lądownika. Astronauci zostawili na powierzchni amerykańską flagę, a na Ziemię przywieźli ponad 21 kilogramów kamieni, piasku i pyłu, które posłużyły za materiał do badań naukowych. Ostatnią załogową misją na Księżyc był program Apollo 17 z 1972 roku.