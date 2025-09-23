Immunitety Dworczyka i Obajtka. Media: Kolejny krok Parlamentu Europejskiego

Immunitety Michała Dworzyka i Daniela Obajtka zostały uchylone przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego - poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła unijne. Ostateczna decyzja w sprawie europosłów Prawa i Sprawiedliwości ma zapaść podczas sesji plenarnej.

Ostateczna decyzja w sprawie polskich europarlamentarzystów zostanie podjęta na sesji plenarnej w Strasburgu. Do uchylenia immunitetu potrzebna jest zwykła większość głosów. Wniosek o odebranie immunitetu składany jest na wniosek organów krajowych - w Parlamencie Europejskim rozstrzygane są względy formalne.

Parlament Europejski. Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi i Dworczykowi

Wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Generalną, chodziło o zawarcie umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka, a Orlenem, którego europoseł był wówczas prezesem. Według prokuratury, ta sama firma świadczyła też usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Dworczyk ma mieć uchylony immunitet w związku z zarzutami w tzw. "aferze mailowej". W czerwcu 2021 roku w sieci pojawiły się wycieki korespondencji mailowej z jego skrzynki.

Polityk oświadczył, że o sprawie poinformował służby państwowe, które miały się zająć włamaniem na maile i konta w mediach społecznościowych Dworczyka i jego żony. Dodał też, że nie znajdowały się tam "żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".