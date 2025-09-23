Głośne słowa Trumpa o popularnym leku na gorączkę. "To nie jest dobre"

Donald Trump wypowiada wojnę popularnemu lekowi na gorączkę. Zdaniem prezydenta USA amerykański odpowiednik naszego paracetamolu, brany przez kobiety w ciąży, może powodować autyzm u dzieci. Co na to naukowcy i czy jest się czego obawiać? Sprawie przyjrzały się "Wydarzenia" Polsatu.

Tylenol czy acetaminofem - znany w Polsce jako paracetamol - to powszechnie używany na całym świecie lek na ból i gorączkę. - Powszechnie znane jest to, że branie tylenolu w czasie ciąży może być związane ze zwiększonym ryzykiem autyzmu. Branie tylenolu nie jest dobre. To nie jest dobre - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump powołał się na ustalenia amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. - Dzisiaj podejmujemy działania, by zaktualizować etykietę na paracetamolu i wysyłamy pismo do wszystkich lekarzy w USA, informując ich o ryzyku - przekazał Martin Makary, komisarz Agencji ds. Żywności i Leków.

WIDEO: Materiał "Wydarzeń" Piotra Kuśmierzaka

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Europejska Agencja Leków: Paracetamol to ważna opcja leczenia bólu i gorączki

Na słowa Donalda Trumpa natychmiast zareagowała Europejska Agencja Leków. "Paracetamol pozostaje ważna opcją leczenia bólu i gorączki u kobiet w ciąży. Nasze zalecenie opierają się na rygorystycznej ocenie dostępnych danych naukowych" - czytamy w oświadczeniu Agencji.

Paracetamol, jak każdy lek stosowany w leczeniu ostrych stanów, powinien być używany w najmniejszej dawce i z rzadko. - Pojawiły się doniesienia, które taki niepokój zbudziły, ale nie mają one nie mają takiego dowodu "evidence-based medicine". Są badania, które tego zupełnie nie potwierdzają - oceniła prof. Ewa Wender-Ożegowska, konsultantka krajowa w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

ZOBACZ: Ukraina odzyska swoje ziemie? Donald Trump: Jak najbardziej możliwe

- Coraz bardziej celebryci i nie eksperci decydują o naszych decyzjach i to jest bardzo niebezpieczny trend - dodał w "Wydarzeniach" prof. Sebastian Kwiatkowski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii USK nr 2 w Szczecinie.

Autyzm nie ma jednej przyczyny, wpływa na to wiele czynników. - Autyzm to jest bardzo szerokie pojęcie obejmuje osoby, które na poziomie praktycznym radzą sobie, ale mają problemy w relacjach społecznych - wyjaśnia Adam Kompowski, prezes fundacji "Dom Autysty".

WHO: Szczepionki nie powodują autyzmu

O możliwe związki pomiędzy przyjmowaniem paracetamolu podczas ciąży i szczepieniem dzieci a występowaniem u nich autyzmu zapytany został rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Tarik Jaszarević. - Dowody są nadal niespójne – powiedział przedstawiciel WHO podczas konferencji prasowej w Genewie.

Jaszarević jednocześnie zapewnił, że szczepionki nie powodują autyzmu. - Szczepionki, jak już wspomniałem, ratują życie niezliczonych osób. To jest więc coś, co zostało udowodnione naukowo i nie należy tego kwestionować – podkreślił rzecznik.

Również Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała we wtorek, że dostępne dowody nie wskazują na związek między stosowaniem paracetamolu a autyzmem.