Około 50 samolotów i blisko tysiąc żołnierzy bierze udział w rozpoczętych w Finlandii i nad Zatoką Botnicką międzynarodowych manewrach Protective Fence 25. Ćwiczenia obejmują wspólne operacje lotnicze, obronę powietrzną i wojnę elektroniczną z udziałem sił powietrznych Danii oraz Szwecji.

W największym tegorocznym jesiennym przedsięwzięciu lotniczym w przeważającej ilości uczestniczą m.in. fińskie myśliwce F/A-18 Hornet. Do ćwiczeń dołączają również szwedzkie samoloty JAS 39 Gripen, a także transportowe C-130 Hercules z Danii i Szwecji - poinformowało fińskie dowództwo.

Manewry obejmują trening obrony powietrznej oraz prowadzenie wojny elektronicznej przy wsparciu wojsk lądowych.

Strefą działań jest środkowa i północna Finlandia, w tym tereny Laponii w pobliżu Rovaniemi, Kuopio, Jyvaskyla i Vaasa. Loty odbywają się także nad Zatoką Botnicką.

Samoloty operują z kilku fińskich baz lotniczych na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, a także ze szwedzkiej bazy Kallax w Lulea.

Wspólne ćwiczenia w Europie. Chodzi o bezpieczeństwo

"W ramach Protective Fence będziemy prowadzić operacje powietrzne z wykorzystaniem dużej liczby samolotów z rozproszonej grupy" - przekazał płk Vesa Mantyla, szef operacji.

Manewry wpisują się w szerszy program obronny TARASSIS grupy JEF (ang. Joint Expeditionary Force), zrzeszającej siły wielonarodowe pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii.

JEF działa na rzecz demonstracji jedności, siły i zasięgu państw członkowskich (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, oraz Holandia i Wielka Brytania). Ich celem jest bowiem zwiększenie bezpieczeństwa i intensyfikacja współpracy wojskowej. Jednostki wchodzące w skład grupy są gotowe do wspólnych działań w rejonie Morza Bałtyckiego, Północnego i Arktyki.

