Gwiazda mediów trafiła do nowego domu. Łoś Emil został schwytany w Austrii

Obserwowana przez internautów, rozpoczęta w Polsce, wędrówka łosia Emila po Austrii dobiegła końca. Zwierzę dotarło pod ruchliwą autostradę, gdzie zostało uśpione, a następnie przetransportowane w okolice granicy z Czechami.

Decyzję o zakończeniu wędrówki łosia podjęto w poniedziałek, kiedy służby ratunkowe kraju związkowego Górna Austria zauważyły zwierzę znajdujące się zaledwie 200 metrów od autostrady A1. Wówczas wezwano specjalistów, którzy podali mu środek usypiający.

Po przeniesieniu do specjalnie przygotowanej przyczepy i późniejszym przetransportowaniu, Emil został wypuszczony na wolność na terenie czeskiego Parku Narodowego Szumawa, położonego przy granicy z Austrią i Niemcami.

Łoś Emil schwytany. Jednak śledzenie nadal będzie możliwe

Radna Górnej Austrii Michaela Langer-Weninger poinformowała, że obecność łosia w rejonie autostrady stwarzała poważne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i samego zwierzęcia. Jeszcze kilka dni wcześniej Emil był widziany w pobliżu miasta St. Poelten, gdzie przez pewien czas pasł się w okolicy nasypu, paraliżując ruch kolejowy.

Wbrew obawom wielu zaciekawionych wędrówką łosia Emila, przewiezienie go w pobliże czeskiej granicy wcale nie oznacza utraty kontaktu z nim. Podczas transportu Emilowi założono nadajnik GPS, który umożliwi śledzenie jego "dalszych kroków" bez konieczności zbliżania się do niego.

Według biologa Klausa Hacklaendera z Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Biologicznych w Wiedniu, przewiezienie zwierzęcia na austriacko-czeskie pogranicze, uzasadnione ze względów bezpieczeństwa, może okazać się kluczowe dla tamtejszego ekosystemu.

"Tam, wokół (sztucznego) jeziora Lipno, żyje niewielka grupa około 30 łosi, która zdecydowanie potrzebuje świeżej krwi" - powiedział.

Ma tysiące fanów. Łoś Emil zasłynął w mediach

Wielotygodniowa wędrówka łosia z Polski, przez Czechy, do Górnej Austrii nie jest jednak przypadkowa. Naukowcy powyższe zachowanie tłumaczą okresem godowym i poszukiwaniem samicy przez Emila.

Dzięki swojej wędrówce łoś Emil stał się gwiazdą mediów społecznościowych. Podczas trwania podróży zgromadził on ponad 24 tys. obserwujących.

