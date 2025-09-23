Drony nad Kopenhagą. Lotnisko ponownie otwarte, nowe informacje policji

Lotnisko w Kopenhadze poinformowało we wtorek o wznowieniu działalności. Ruch lotniczy wstrzymano na około cztery godziny. Powodem były operujące nad portem drony. Duńska policja przekazała na konferencji, że zaobserwowano dwa lub trzy "dużej wielkości" bezzałogowce, które "zniknęły same".

"Mogą wystąpić opóźnienia i odwołania lotów. Pasażerowie proszeni są o śledzenie informacji za pośrednictwem linii lotniczych" - poinformowało lotnisko w nowym oświadczeniu na portalu X.

Duńska policja poinformowała o zaobserwowaniu dwóch lub trzech dronów "dużej wielkości".

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Jakob Hansen z kopenhaskiej policji poinformował, że "nie jest pewne, ile dronów krążyło". Dodał, że obiekty "zniknęły same". Hansen nie potrafił odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, skąd drony pochodziły ani dokąd odleciały.

O incydencie na kopenhaskim lotnisku informowała wcześniej również agencja Reutera. Powołując się na komunikat policji podawała, że w okolicy portu zauważono od dwóch do czterech dużych rozmiarów bezzałogowce.

Drony nad lotniskiem w Oslo. Trwa śledztwo

W związku z incydentem policja wszczęła śledztwo we współpracy ze służbami specjalnymi PET oraz siłami zbrojnymi Danii. Według Hansena policjanci pozostaną na lotnisku.





Duńska policja współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Norwegii, gdzie w niemal w tym samym czasie również zaobserwowano drony na lotnisku Gardemoen w Oslo - tam także wstrzymano ruch lotniczy. Badany jest możliwy związek między tymi incydentami.

Port lotniczy w Kopenhadze był zamknięty od godz. 20:30 w poniedziałek. Przez cztery godziny wstrzymano wszystkie odloty, a przyloty przekierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji.