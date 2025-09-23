- Jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojny - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślił, że sam zakończył siedem konfliktów, a światowa organizacja z siedzibą w Nowym Jorku w ogóle mu w tym nie pomogła. Zasugerował przy tym, iż powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla.

Donald Trump mówił na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że "zakończył siedem konfliktów", czego "nikt wcześniej nie osiągnął", a on zrobił to w siedem miesięcy. - Fatalnie, że robiłem to ja zamiast ONZ - organizacji, która powinna to robić. Niestety ONZ nie próbowała nawet pomóc w żadnym z tych przypadków - ocenił.

- Nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - nadmienił Trump.

On sam natomiast, jak przekazał, miał rozmawiać "ze wszystkimi liderami". - Każdy z nich odebrał telefon od USA oferujący pomoc w zawarciu porozumień pokojowych - mówiły i dodał, że "to, co dostałem od ONZ to jedynie eskalacja". - Od ONZ dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - dodał.

USA. Donald Trump w ONZ. "Wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Nobla"

Amerykański prezydent przekazał, że po tym, jak "ratował miliardy istnień ludzkich, zatrzymując wojny", zdał sobie sprawę, że ONZ nie było przy nim. - Pomyślałem o tym już po fakcie, nie w trakcie negocjacji, które nie były łatwe. Tak naprawdę, jaki jest w takim razie sens istnienia ONZ? Zawsze mówiłem, że ma niezwykły potencjał, ale zupełnie go nie realizuje - podkreślił.

- Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowany list, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojny, to działanie - zaznaczył.

Trump dodał, iż "wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla", lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są uratowane życia. Według niego "jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojen".

Marco Rubio: ONZ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków

Przed wystąpieniem prezydenta USA w Nowym Jorku amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zapowiadał, iż przywódca jego państwa zamierza rzucić wyzwanie ONZ, aby znalazła swój sens, cel i użyteczność jako organizacja. - Ponieważ wydaje się, że ONZ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a całkiem nieźle radzi sobie z wydawaniem dużych pieniędzy - dodał.

Pytany przez ABC News o wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, Rubio ocenił, że Trump jest jedynym liderem, który może rozmawiać z obiema stronami i doprowadzić do rzeczywistego postępu na drodze ku pokojowi. - Myślę, że podjął działania (względem Rosji - red.). Na przykład nałożył dodatkowe cła na Indie, a one są naszym bliskim partnerem (...). Dotyczy to zakupu rosyjskiej ropy - powiedział.

Jak zauważył Rubio, Trump "wezwał też Europę, by weszła do gry". - W Europie wciąż są kraje, które kupują ogromne ilości gazu ziemnego i ropy od Rosji. W zasadzie bezpośrednio napędzając działania wojenne - zauważył, wskazując, iż "poczyniono duże postępy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy".

Zaznaczył, że Ukraina zadała swoimi atakami znaczące straty stronie rosyjskiej, ukraińskie uderzenia dotknęły 20 proc. rosyjskich zdolności rafineryjnych. - Myślę, że Ukraińcy są bardzo odważni i robią niesamowite rzeczy, mimo tego, że są mniejszym krajem - ocenił Rubio.