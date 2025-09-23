Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięła udział w porannym biegu w Central Parku w Nowym Jorku, dołączając do grupy Polska Running Team. Materiał wideo z treningu został udostępniony przez Kancelarię Prezydenta RP, a komentarze pod zdjęciami z wydarzenia wyrażają podziw dla żony prezydenta.

Karol Nawrocki w sobotę przybył do Nowego Jorku rozpoczynając tym samym swoją drugą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym punktem będzie wystąpienie podczas debaty generalnej w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W tle pojawiają się również sugestie, jakoby głowa państwa miała odbyć krótką rozmowę m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Burzliwą kwestią pozostają również nominacje ambasadorskie.

Marta Nawrocka w Central Parku. Wzięła udział w biegu

Karolowi Nawrockiemu w podróży towarzyszy m.in. jego małżonka - Marta Nawrocka, która już w pierwszych dniach pobytu w USA, zaskoczyła internautów.

Pokazała bowiem swoją "sportową twarz" decydując się na poranny bieg w Central Parku. Wówczas miało tam miejsce wydarzenie, w którym brali udział przedstawiciele polonii.

Pierwsza dama aktywna w mediach społecznościowy

Pierwsza dama dołączyła do biegaczy z Polska Running Team, co zostało uwiecznione zarówno na nagraniach Kancelarii Prezydenta RP, jak i na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych.

Na jednym z filmów, opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta, Marta Nawrocka biegnie wśród Polaków z uśmiechem, pokonując

alejki najbardziej znanego parku Nowego Jorku.

Dziś rano w Central Parku.



Pierwsza Dama Marta Nawrocka z biegaczami Polska Running Team.

Sieć zasypują również liczne fotografie pierwszej damy z tego wydarzenia. Reakcje internautów jasno wskazują, iż spodobał im się aktywny wizerunek Marty Nawrockiej. W sekcji komentarzy znaleźć można pochwały za "normalność" i "bliskość z ludźmi".

Sieć zasypują również zdjęcia, na których Marta Nawrocka trzyma koszulkę Polska Running Team. Dodatkowo pojawiają się kadry, ukazujące rozmowę pierwszej damy z innymi uczestnikami biegu.

"Pierwsza Dama też aktywnie w Central Parku razem z Polska Running Team" - napisano we wpisie, który udostępniono w mediach społecznościowych.

Pierwsza Dama też aktywnie w Central Parku razem z Polska Running Team

Marta Nawrocka biegła z Polakami. Zaskarbiła sobie sympatię

Marta Nawrocka nie pierwszy raz pokazała się publicznie z "mniej formalnej" strony. Udział w biegu w Central Parku był jasnym sygnałem dla Polaków, że zdrowy styl życia jest dla pierwszej damy ważną wartością.

Pomimo oficjalnego powodu wizyty pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, Marta Nawrocka pokazała, że można znaleźć chwilę na ruch i uśmiech, czym zaskarbiła sobie sympatię wielu internautów.

