We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z była premier, a obecnie europosłanką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Beatą Szydło. Transmisja na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.