Polska
Beata Szydło w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polsat News
Europosłanka Beata Szydło

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski porozmawia z była premier, a obecnie europosłanką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Beatą Szydło. Transmisja na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

W drugiej części programu gościem będzie Wojciech Machulski z Konfederacji.

 

WIDEO: Minister o ustaleniach w sprawie domu w Wyrykach. "To nie był dron"
Paulina Godlewska / wka / polsatnews.pl
