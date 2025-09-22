Waży tyle, co mały słoń. Olbrzymia dynia podbiła wystawę

Ogromna dynia zyskała uznanie krytyków podczas wystawy ogrodniczej, która odbyła się w niedzielę w hrabstwie North Yorkshire w północno-wschodniej Anglii. Warzywo ważyło 149,45 kg, czyli tyle, co mały słoń. Ekspozycje objęły także inne niespotykane okazy, takie jak 9,5-kilogramowa marchewka, czy ważąca 29 kg główka kapusty.

Michael Wilson, hodowca dyni ważącej 149,45 kg, czyli tyle co mały słoń, otrzymał nagrodę podczas zakończonej w niedzielę jesiennej wystawy ogrodniczej w rezydencji Newby Hall w hrabstwie North Yorkshire w północno-wschodniej Anglii.

Podczas wydarzenia angielscy plantatorzy zaprezentowali także inne monstrualne warzywa, m.in. ważący 66,70 kg kabaczek sięgający pasa dorosłego mężczyzny, marchewkę ważącą 9,5 kg oraz ogromną kapustę, której waga 29 kg odpowiada dorosłemu buldogowi.

Zaprezentowali olbrzymie warzywa. Dynia ważyła tyle, co mały słoń

Prezentacja olbrzymich warzyw była częścią wystawy kwiatów i roślin, organizowanej przez stowarzyszenie Harrogate, zajmujące się promocją ogrodnictwa od 1911 r. Ekspozycje są organizowane dwa razy w roku: we wrześniu i kwietniu.

Szacuje się, że podczas trzech dni wydarzenie przyciągnęło ok. 30 tys. osób. Kolejna wystawa odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2026 r.

Uprawiają olbrzymie warzywa. Prezentują je na wystawach

Nagrodzona na konkursie dynia nie jest największą, jaką wyhodowano w tym roku w Wielkiej Brytanii. Justin Griffiths i Kay Walker są dumnymi plantatorami ważącej 390 kg dyni odmiany Atlantic Giant. Na ich polu rośnie także druga ważąca ok. 250 kg.

Para planuje zaprezentować swoje plony na krajowych zawodach w uprawie olbrzymich warzyw, które rozpoczną się w piątek w Malvern w hrabstwie Worcestershire.

Według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższą dynię, jaką udało się do tej pory zważyć, było warzywo ważące 1246,9 kg, które wyrosło w 2023 r. na jednej z grządek w stanie Minnesota, w Stanach Zjednoczonych.

PAP / akr / polsatnews.pl / PAP