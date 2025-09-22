W całym kraju zawyły syreny. Oddały hołd zmarłemu druhowi

W poniedziałek o godzinie 18 w całym kraju zawyły syreny. W ten sposób strażacy oddali hołd zmarłemu druhowi. Strażak zmarł po ukąszeniu owada w trakcie akcji likwidacji gniazda.

"W poniedziałek o godz. 18.00, we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe, aby wspólnie oddać hołd druhowi, który odszedł na wieczną służbę" - zaapelowała w mediach społecznościowych komenda wojewódzka PSP w Kielcach.

Zachęciła również jednostki OSP do włączenia się w akcję i uczczenia pamięci zmarłego w ten szczególny sposób.

Zawyją strażackie syreny. Oddadzą hołd zmarłemu druhowi

Wcześniej o uczczenie w ten sposób śmierci druha Sławomira Nocunia, strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (pow. pińczowski), zaapelował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP.

Zmarły strażak, 11 września wyjechał do akcji usuwania gniazda owadów. Niestety, został przez jednego z nich ukąszony i po kilku dniach zmarł w szpitalu.

ZOBACZ: Strażak zginął w trakcie akcji w Kawlach. W całej Polsce zawyły syreny

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Sławomira Nocunia (...). W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności strażackiej składa Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci" - przekazano w komunikacie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.



Kondolencje rodzinie i strażakom z Michałowa złożyła także Państwowa Straż Pożarna.

"Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Cała społeczność strażacka pogrążona jest w bólu i żałobie. Prosimy o uszanowanie prawa Rodziny do żałoby" - napisano we wpisie PSP.