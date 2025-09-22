Czteroletnia dziewczynka zginęła w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze powiatowej w Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu. Mimo podjęcia próby reanimacji i przylotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jej życia nie udało się uratować. - Dziecko nie miało zapiętych pasów i nie było w foteliku - przekazała polsatnews.pl st. sierż. Marta Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 12:30 na drodze powiatowej w Dulczy Wielkiej w województwie podkarpackim, gdzie fiat panda zderzył się z samochodem marki Nissan.

Fiat panda, którym podróżowała dziewczynka wraz ze swoją matką, wymusił pierwszeństwo - wynika z informacji przekazanych polsatnews.pl przez st. sierż. Martę Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. 38-letnia kobieta, która kierowała pojazdem, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z nissanem, którym kierowała 44-letnia mieszkanka gminy Radomyśl Wielki.

- Na miejscu interweniowała policja pod nadzorem prokuratury - wskazała Nowak, dodając, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

W chwili zderzenia samochodów obie kierujące były trzeźwe. Wraz z dwójką pasażerów z nissana trafiły one do szpitala i nie odniosły poważnych obrażeń. Ciężko ranna została natomiast czteroletnia dziewczynka.

Świadkowie zdarzenia oraz strażacy przeprowadzili akcję reanimacyjną dziecka. Po chwili dołączyli do nich także ratownicy medyczni i załoga LPR z Kielc. Życia dziewczynki nie udało się jednak uratować.

Ustalenia służb wskazują na to, że czterolatka była przewożona bez obowiązkowych zabezpieczeń. - Dziecko nie miało zapiętych pasów i nie było w foteliku - poinformowała Nowak, wskazując, że dla dobra prowadzonego śledztwa policja nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.

Z informacji przekazanych wcześniej przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu wynika dodatkowo, że dziecko było przewożone na przednim siedzeniu. Szczegóły wypadku będą wyjaśniane w toku dalszego śledztwa.

