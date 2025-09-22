Supertajfun Ragasa nadciąga do Hongkongu. Pilny komunikat polskiej ambasady

Świat
Supertajfun Ragasa nadciąga do Hongkongu. Pilny komunikat polskiej ambasady
AP Photo/Justine Mark Pillie Fajardo
Supertajfun Ragasa dotarł już do wybrzeży Filipin

Międzynarodowy Port Lotniczy Hongkong wstrzyma wszystkie loty pasażerskie na 36 godzin - poinformowała agencja Reuters, powołując się na linie Qantas Airways. W związku z zagrożeniem polska ambasada wydała komunikat, w którym apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i obserwowanie komunikatów lokalnych władz.

"Supertajfun Ragasa zbliża się do Hongkongu! Lotnisko w Hongkongu rozważa zawieszenie wszystkich lotów na 36 godzin, począwszy od jutra - wtorku 23 września br., możliwe również przerwy w działaniu komunikacji miejskiej. Zachowaj szczególną ostrożność i obserwuj komunikaty władz" - czytamy w komunikacie polskiej ambasady w Chinach.

 

Lotnisko ma być zamknięte od wtorku, 23 września, godz. 20 czasu lokalnego, do czwartku, 25 września, godz. 8. Linie lotnicze zapewniły, że skontaktują się z pasażerami odwołanych rejsów.

 

ZOBACZ: Tajfun Kajiki uderzył w Wietnam. Tragiczny bilans po przejściu żywiołu

 

Z kolei czołowe linie lotnicze Hongkongu - Cathay Pacific - poinformowały, że na razie jego loty odbywają się zgodnie z rozkładem, ale sytuacja może ulec zmianie w zależności od pogody.

 

Zarząd lotniska w Hongkongu nie ogłosił jeszcze oficjalnie decyzji o zamknięciu portu. Rzecznik portu poinformował jednak, że trwają tam intensywne przygotowania na nadejście Ragasy.

Hongkong. Mieszkańcy przygotowują się do nadejścia supertajfunu Ragasa

Obserwatorium Hongkongu zapowiedziało wydanie w południe najniższego sygnału ostrzegawczego przed tajfunem, a wieczorem – podniesienie go do drugiego najwyższego poziomu.

 

Jednocześnie poinformowano o ogłoszeniu, w południe najniższego sygnału ostrzegawczego przed tajfunem, a wieczorem podniesienie go do drugiego najwyższego poziomu.

 

ZOBACZ: Rosyjski samolot rejsowy wylądował w Korei Północnej. To pierwszy taki lot od kilkudziesięciu lat

 

Z prognoz wynika, że od wtorku pogoda zacznie gwałtownie się pogarszać. W środę nad miastem przewidywane są wichury, a nad wodą sztormowe wiatry, które w rejonach przybrzeżnych i górskich mogą osiągnąć siłę huraganu.

 

W obawie przed skutkami tajfunu mieszkańcy ruszyli do sklepów. W poniedziałek rano w supermarketach ustawiały się długie kolejki, z półek szybko znikały podstawowe produkty, a ceny warzyw na targach wzrosły nawet trzykrotnie.


Na Filipinach, gdzie Ragasa zbliża się do północnego Luzonu, władze zawiesiły pracę i zajęcia w szkołach w aglomeracji Manila oraz w wielu regionach kraju z powodu prognozowanych silnych wiatrów i ulewnych deszczy.

Monika Bortnowska / mjo / polsatnews.pl
