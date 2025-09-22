- Zarzuty ze strony władz Estonii są bezpodstawne i mają na celu jedynie zwiększenie napięć w relacjach z Rosją - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To reakcja na piątkowe wtargnięcie trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w estońską przestrzeń powietrzną. Samoloty przechwyciły maszyny NATO.

- Rosyjscy wojskowi działają w ramach zasad prawa międzynarodowego, dotyczy to także lotów - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że zarzuty ze strony władz Estonii są "bezpodstawne" i mają na celu "jedynie zwiększenie napięć w relacjach z Rosją".

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii, w piątek trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo nad Zatoką Fińską i przebywały w niej 12 minut. Ostatecznie maszyny zostały przechwycone przez samoloty myśliwskie NATO.

Rosja reaguje po naruszeniu przestrzeni powietrznej Estonii. "Planowy lot"

W sobotę resort spraw zagranicznych Rosji zaprzeczał, jakoby rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii.

"19 września (...) trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wykonały planowy lot z Karelii na lotnisko w obwodzie kaliningradzkim, rosyjskiej enklawie położonej między Litwą a Polską" - podano w komunikacie. "Lot odbył się zgodnie z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej, bez naruszania granic innych państw, co potwierdzają obiektywne środki kontroli" - czytamy.

ZOBACZ: "Następnym razem to zrobimy". Zdecydowane reakcje po naruszeniu przestrzeni powietrznej NATO

"Podczas lotu rosyjskie samoloty nie zboczyły z uzgodnionej trasy i nie naruszyły estońskiej przestrzeni powietrznej" - oświadczyło ministerstwo. Według resortu maszyny przelatywały nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego w odległości ponad trzech kilometrów od wyspy Vaindloo.

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Poderwano myśliwce

W związku z piątkowym incydentem, na wniosek władz estońskich, w poniedziałek w Nowym Jorku odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Estonia złożyła także wniosek o przeprowadzenie konsultacji krajów NATO w ramach procedury artykułu 4. Sojuszu. Posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w tej sprawie ma odbyć się we wtorek.

ZOBACZ: Padło pytanie o incydent, Trump zaskoczył dziennikarzy. "Nie zostałem poinformowany"

W piątek Straż Graniczna informowała, że rosyjskie samoloty wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. W tym dniu też niemieckie myśliwce Eurofighter przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy Ił-20. Do podobnej sytuacji doszło jeszcze w niedzielę. Wówczas niemieckie maszyny eskortowały Ił-20 do momentu przejęcia go przez szwedzkie Gripeny.