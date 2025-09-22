Rosja od lipca 2025 roku rozbudowuje swoją strategiczną rezerwę żołnierzy kontraktowych, co może sugerować, że nastawia się na kolejne lata pełnoskalowej wojny – informuje amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem ekspertów, może to też sugerować przygotowywanie się do konfrontacji z NATO.

Według źródeł, na które powołuje się Instytut, jest to spowodowane spadkiem rosyjskich strat na froncie od lata. Według informacji przekazanych przez ukraiński Sztab Generalny, Rosja w sierpniu i pierwszej połowie września poniosła straty, których wskaźnik był niższy niż średni miesięczny wskaźnik rekrutacji.

Mniejsze straty Rosji. Nie wszyscy rekruci na froncie

ISW oceniło też, że okresie od maja do sierpnia 2025 roku rosyjskie siły ponosiły mniejsze straty w przeliczeniu na kilometr kwadratowy zdobytego obszaru niż w poprzednich miesiącach roku. Rosyjskie dowództwo miało więc uznać, może sobie pozwolić na przeniesienie części nowych rekrutów do rezerwy strategicznej, utrzymując jednocześnie tempo działań ofensywnych w inwazji w Ukrainie.

Może to zwiastować, zdaniem analityków, przygotowywanie się Kremla nie tylko do kontynuowania pełnoskalowej wojny na Ukrainie, ale też do konfliktu z NATO. Instytut przypomina, że Putin wielokrotnie podkreślał, że siły rosyjskie będą czekały na powolne postępy na polu bitwy, które mają zapewnić Rosji triumf w wojnie na wyniszczenie.

ZOBACZ: Pierwsze takie manewry na Bałtyku. Ruszają polsko-szwedzkie ćwiczenia "Gotlandzka Straż"

Podjęcie decyzji o utworzeniu rezerwy i niewysyłaniu wszystkich rekrutów bezpośrednio na front wskazuje na zadowolenie Rosji z postępów na froncie, choć siły rosyjskie posuwają się jedynie w tempie pieszym. Świadczy także o tym, że planowana jest przez nią eskalacja działań ofensywnych, a nie dążenie do zakończenia konfliktu.

"Rosja może też rozbudowywać swoje rezerwy strategiczne w ramach szerszych przygotowań Kremla do ewentualnego przyszłego konfliktu między Rosją a NATO, szczególnie w obliczu intensyfikacji przez Rosję programów patriotyczno-wojskowych skierowanych do młodzieży, których celem jest rekrutacja rosyjskiej młodzieży do wojska w nadchodzących latach" – napisano w opracowaniu.