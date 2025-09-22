W poniedziałek rozpoczął się proces ekstradycyjny Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Mężczyzna usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Proces ekstradycyjny rozpoczął się przed sądem magistrackim gminy Westminster w Londynie. Zakończenie procesu zaplanowane jest na czwartek. Rozprawa przed sądem dotyczy ważności nakazu ekstradycji, który został wydany jesienią ubiegłego roku przez polskie władze.

"Sędzia rozpoczął od ostrzeżenia dla polskich dziennikarzy. Ostatnio jeden z nich zrobił zdjęcie w sali, co jest przestępstwem. 'Jeśli to się powtórzy, usunę wszystkich z miejsc dla prasy'" - relacjonował w mediach społecznościowych Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie. Podstawową badaną kwestią jest ustalenie, czy był szef RARS może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.

Były szef RARS usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Według prokuratury doszło do "przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, które miały polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów".

Nie było listu żelaznego. Śledztwo od 2023 roku

Na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie - Polska zwróciła się wtedy o jego ekstradycję. 10 lutego został zwolniony z brytyjskiego aresztu po wpłaceniu kaucji.

Jego obrona starała się o wydanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie 10 września nie uwzględnił wniosku o taki dokument, mimo trzykrotnych starań obrońców podejrzanego. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, to po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 roku i prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

