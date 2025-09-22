- Rosja jest w stanie odpowiedzieć na każde zagrożenie i jest pewna niezawodności swoich narodowych sił odstraszania - stwierdził Władimir Putin w trakcie przemówienia przed członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kremlowski przywódca swoje wystąpienie poświęcił m.in. rzekomemu kryzysowi w dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie nie rozprzestrzeniania broni jądrowej.

Władimir Putin zwołał spotkanie ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Na Kremlu pojawili się między innymi premier Michaił Miszustin, przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin, minister obrony Andriej Biełousow i szef MSZ Siergiej Ławrow.

Według wcześniejszych zapowiedzi rzecznika prezydenta Dmitrija Pieskowa tematem przewodnim obrad miała być kwestia polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej. W części otwartej dla mediów Władimir Putin wygłosił jednak przemówienie dotyczące zagrożeń dla Rosji.

- Chciałbym zacząć od innej kwestii, wyjątkowo istotnej, fundamentalnej dla ochrony naszych interesów narodowych, suwerenności Rosji i, bez przesady, dla zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego w ogóle. Mam na myśli sytuację w obszarze stabilności strategicznej, niestety stale się pogarszającą, spowodowaną skumulowanym wpływem szeregu czynników, w tym negatywnych, pogłębiających istniejące zagrożenia strategiczne i tworzących nowe - stwierdził.

Kreml. Władimir Putin o destrukcyjnych działaniach państw zachodnich

Kontynuując wypowiedź kremlowski przywódca przekonywał, że kraje Zachodu od dłuższego czasu działają na rzecz destabilizacji wcześniejszych ustaleń dotyczących m.in. broni jądrowej. Według Władimira Putina "formaty dwustronne i wielostronne zostały zachwiane".

- Krok po kroku system radziecko-amerykańskich i rosyjsko-amerykańskich porozumień w sprawie kontroli pocisków rakietowych i strategicznych zbrojeń obronnych został niemal całkowicie zdemontowany - mówił.

- Liczne problemy, które narastały w sferze strategicznej od początku XXI wieku, przypisujemy destrukcyjnym działaniom Zachodu, jego destabilizującym koncepcjom doktrynalnym i programom militarno-technicznym, mającym na celu podważenie globalnego parytetu i dążenie do osiągnięcia absolutnej, przytłaczającej przewagi - dodał.

Jednocześnie prezydent Rosji zapewnił uczestników spotkania, że wojsko Federacji Rosyjskiej jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia.

- Przykładem tego jest nasza decyzja o zniesieniu jednostronnego moratorium na rozmieszczanie rakiet średniego i krótkiego zasięgu bazowania lądowego. Był to krok konieczny, podyktowany potrzebą odpowiedniego reagowania na programy rozmieszczania podobnej broni amerykańskiej i innych zachodnich konstrukcji w Europie i regionie Azji i Pacyfiku, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu Rosji - wyjaśnił.

Rosyjski prezydent apeluje do Amerykanów. Mówi o "wyścigu zbrojeń"

W przemówieniu pojawił się także wątek bezpośrednich relacji ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii, jak to określił Putin, "wyścigu zbrojeń". Kremliwski przywódca powtórzył propagandowy przekaz według którego, Rosja nie jest zainteresowana rywalizacją w tym zakresie.

- Dlatego Rosja jest gotowa nadal przestrzegać głównych ograniczeń ilościowych Traktatu Nowy START przez rok po 5 lutego 2026 roku. Na podstawie naszej analizy sytuacji podejmiemy następnie decyzję o utrzymaniu tych dobrowolnych samoograniczeń - przekonywał.

Jednocześnie wezwał przedstawicieli moskiewskich władz do ścisłej obserwacji działań Waszyngtonu.

- Szczególną uwagę należy również zwrócić na plany rozbudowy strategicznych komponentów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, w tym przygotowania do rozmieszczenia pocisków przechwytujących w kosmosie. Będziemy wychodzić z założenia, że ​​praktyczna realizacja takich destabilizujących działań mogłaby zniweczyć nasze wysiłki na rzecz utrzymania status quo w obszarze strategicznych broni ofensywnych. Zareagujemy odpowiednio - podkreślił Putin.