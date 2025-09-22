Rozpoczęło się wojskowe ćwiczenie SNEX Gotland Sentry. - To pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji - napisał w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Manewry to efekt polsko-szwedzkiego porozumienia obronnego, które zostało podpisane 2 września.

"Polska i Szwecja razem dla bezpieczeństwa Bałtyku. Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry (Gotlandzka Straż - przyp.red.) – pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji. To efekt podpisanego 2 września br. porozumienia o współpracy obronnej. Dokument obejmuje m.in. wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych." - napisał w mediach społecznościowych Kosiniak-Kamysz.

SNEX Gotland Sentry (Gotlandzka Straż). Pierwsze takie ćwiczenia

Jak informuje na swojej stronie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ćwiczenie przeprowadzane jest wspólnie ze szwedzkim Dowództwem Połączonym (Joint Forces Command), odbywa się na obszarze Morza Bałtyckiego.

"SNEX (Short Notice Exercise) to ćwiczenie charakteryzujące się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych w nie sił, które ma na celu sprawdzenie ich zdolności do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym." - informuje DORSZ.

"Celem ćwiczenia GOSE jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej" - dodano.