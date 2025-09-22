Wspólne wyprawy, poranny jogging czy długie, leśne wędrówki. Dla wielu osób pies to nieodzowny towarzysz. Jednak nie każdy czworonóg odnajdzie się w sportowym trybie życia. Przedstawiamy rasy, które wręcz uwielbiają ruch i świetnie odnajdą się u boku osób pełnych energii.

Wśród setek ras psów wyraźnie wyróżnia się grupa czworonogów, dla których nuda i bezczynność są prawdziwą karą. Przodkowie wielu z nich całe dnie spędzali w terenie, pomagając człowiekowi. Ot, pilnowali stado owiec, tropili zwierzynę, przemierzali dziesiątki kilometrów dziennie. Do dziś potrzeba ruchu wpisana jest w ich naturę.

Jack Russell terrier. Temperament w kompaktowym wydaniu

Jak mowa o psie idealnym dla sportowców, na myśl przychodzą zwykle duże i masywne rasy, stworzone do długiego wysiłku. Tymczasem w czołówce znalazł się także niewielki, ale niezmordowany jack russell terrier.

Ten energiczny terier powstał z myślą o polowaniach. W końcu miał wypłaszać zwierzynę z nor i to zadanie ukształtowało jego charakter. Do dziś zachował ogromny temperament i instynkt, który sprawia, że potrzebuje codziennej aktywności. Skakanie, bieganie czy zabawy węchowe to dla niego naturalna forma spędzania czasu.

Mimo małych rozmiarów ma spore wymagania. Wymaga opiekuna, który zapewni mu nie tylko długie spacery, ale też zajęcia angażujące umysł. Odpowiednio wychowany, zyskuje opinię wesołego, towarzyskiego i bardzo oddanego psa.

Żyje przeciętnie 13-16 lat. Najlepiej odnajduje się u boku osób aktywnych, którym towarzyszy w rowerowych wyprawach, górskich wędrówkach czy całodniowych spacerach.

Cechy:

energiczny

odważny

towarzyski

uparty

inteligentny

Border collie. Energia bez końca? Być może!

To jedna z najbardziej inteligentnych ras. Border collie przez wieki pilnował stad owiec, a to wykształciło w nim niesamowitą wytrzymałość i spryt. Bez wątpienia ma charakterystyczny instynkt pasterski - potrafi "zaganiać" wszystko, co się rusza.

Średnia długość życia border collie to około 13-15 lat, ale przez cały ten czas zachowuje ogromną chęć działania. To zdecydowanie rasa dla osób, które nie potrafią usiedzieć w miejscu i chcą psa, który dotrzyma kroku nawet w najbardziej intensywnym dniu.

Bieganie na długie dystanse, frisbee czy wymagające gry logiczne to coś, co uwielbia. Nie wystarczy spacer wokół bloku. Co to, to nie! Ta rasa potrzebuje wyzwań, które zmęczą ciało i stymulują intelektualnie (podobnie jak przy wspomnianym terierze). Dzięki temu staje się posłuszny, lojalny i chętny do współpracy.

Rowerzyści, biegacze! Ten pies może stać się Waszym idealnym kompanem, oczywiście pod warunkiem właściwego wychowania.

Cechy:

niezwykle inteligentny

pracowity

lojalny

wymagający

wrażliwy

Husky syberyjski. Urodzony maratończyk

Niech nie zwiedzie uroczy wygląd przypominający wilka czy błękitne oczy, które podbijają serca. Husky to pies z charakterem - niezależny, bywa uparty, a przy tym obdarzony ogromną potrzebą wolności. Brak ruchu kończy się u niego frustracją, szczekaniem i… próbami ucieczek.

Świetnie czuje się w towarzystwie osób, które lubią długie wędrówki, biegi terenowe czy zimowe wyprawy. To właśnie wtedy pokazuje pełnię swoich możliwości. W domu natomiast potrafi być czuły i towarzyski, ale należy pamiętać, że to nie jest pies dla kanapowców.

Ten pies definitywnie nie zna słowa "zmęczenie". Husky syberyjski od pokoleń ciągnął sanie na dalekiej Syberii, gdzie liczyła się wytrzymałość i praca zespołowa. Nic dziwnego, że do dziś wyróżnia się kondycją i niespożytą energią. Średnio żyje 10-14 lat.

Cechy:

wytrzymały

niezależny

towarzyski

uparty

energiczny

