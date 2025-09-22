Zmarł aktor teatralny i telewizyjny Paweł Galia. Był znany także z licznych ról w dubbingu, użyczył głosu w ponad 100 produkcjach. Miał 82 lata. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Prywatnie był mężem aktorki Ewy Serwy Galii.

"Żegnamy dziś naszego kolegę, Pawła Galię - wspaniałego aktora, lektora i zasłużonego członka ZASP. To olbrzymia strata dla naszego środowiska" - przekazał Związek Artystów Scen Polskich w mediach społecznościowych.



"Jak wspomina Prezes Jan Tomaszewicz: jeszcze w czwartek byłem u Pawła, rozmawialiśmy, śmialiśmy się i umawialiśmy na wspólną kawę w przyszłym tygodniu. Niestety, los zdecydował inaczej" - dodano.

"Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i sercach. Spoczywaj w pokoju" - przekazano.

Paweł Galia nie żyje. Aktor teatralny i telewizyjny miał 82 lata

Paweł Galia urodził się w 1943 roku. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych) ukończył w 1965 r. Za swoją pracę został odznaczony państwowym laurem - Złotym Krzyżem Zasługi.

Grał w popularnych serialach takich jak "Barwy szczęścia", "M jak miłość" czy "Zmiennicy". Pojawił się w filmach "Zwolnieni z życia" Waldemara Krzystka czy "Zakochani są między nami" Jana Rutkiewicza.

W ostatnich latach pracował przede wszystkim jako aktor dubbingowy, użyczając głosu w ponad 100 produkcjach, głównie dla młodszych widzów. W ostatnich latach były to: "Kung Fu Panda", "Królowa Śniegu", "Sezon na misia", "Mulan" czy "Pinokio".

Paweł Galia występował Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Słowackiego i Teatrze Bagatela w Krakowie oraz w Teatrze Komedia i Teatrze Narodowym w Warszawie.

Prywatnie był mężem aktorki Ewy Serwy Galii, z którą mają córkę Zuzannę, także aktorkę. Paweł Galia zmarł 20 września 2025 r. Miał 82 lata.