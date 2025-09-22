Jesień to nie tylko kolorowe liście i długie wieczory, ale też czas, gdy układ odpornościowy potrzebuje solidnego wsparcia. Spadek temperatur, większa wilgotność powietrza i mniejsza ilość słońca sprzyjają infekcjom. Jak w naturalny sposób zadbać o siebie i przygotować organizm na sezon przeziębień i grypy? Odpowiedź kryje się w jesiennej diecie.

Słowo "dieta" wielu osobom wciąż niepotrzebnie kojarzy się z czymś nieprzyjemnym. Niepotrzebnie! Wystarczy dostarczać produkty, które naturalnie wzmacniają odporność, a przy tym są… smaczne.

Dynia nie tylko na Halloween

Trudno przejść obojętnie obok tego pomarańczowego warzywa, które króluje na straganach w chłodniejszych miesiącach. To prawdziwy skarb w kuchni, zwłaszcza gdy ktoś szuka zdrowych inspiracji na chłodniejsze dni.

ZOBACZ: Skutki jedzenia ziemniaków. Wiadomo, jak wpływają na zdrowie

Dynia należy do warzyw, które można jeść bez większych wyrzutów sumienia. W 100 g jest zaledwie 30-40 kcal! Oprócz tego dostarcza błonnika, odrobiny białka oraz całej gamy witamin i minerałów, takich jak A, C, E, a także:

kwas foliowy

niacyna

potas

wapń

magnez

selen

cynk

Przy okazji świetnie wpisuje się w codzienne menu, bo konkretnie syci, ale też wspiera odporność i poprawia samopoczucie. Dynię można dodać do zup, kremów, curry, pieczonych warzyw czy nawet muffinek. I co najważniejsze - pasuje do dań wytrawnych i słodkich, a jej pestki i olej to prawdziwa bomba zdrowia.

Jesienna przekąska dla odporności i… głowy

Gdy za oknem coraz chłodniej, organizm domaga się sporej dawki składników, które pomogą przetrwać sezon infekcji. Orzechy włoskie to niekwestionowani bohaterowie odporności. Kryją w sobie zdrowe tłuszcze, witaminy z grupy B, magnez, cynk i selen - składniki, które realnie wpływają na sprawność układu immunologicznego.

Te niepozorne, chrupiące przekąski świetnie też wpływają na pamięć, koncentrację i… po prostu dobry nastrój. Warto po nie sięgać regularnie, szczególnie gdy aura sprzyja zmęczeniu.

ZOBACZ: Ta ryba zdobyła serca Polaków. Warto znać jej "drugie oblicze"

Można dodawać je niemal do wszystkiego. Świetnie sprawdzają się w owsiankach, domowych granolach i sałatkach, ale równie dobrze smakują jako dodatek do kremowych zup. Wystarczy garść orzechów, żeby zwykłe danie zyskało nową, zdrową odsłonę.

Warto jednak pamiętać, że orzechy są dość kaloryczne. Przyjmuje się, że 100 g orzechów włoskich to ok. 690 kcal.

Codzienna porcja witamin? Wybierz jabłka

Chrupiące, soczyste, pełne witaminy C i cennych przeciwutleniaczy. Jabłka są jednym z tych owoców, po które warto sięgać bez wyrzutów sumienia nawet codziennie. Wspierają odporność, wzmacniają naczynia krwionośne i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi.

Można je chrupać na surowo, dodawać do sałatek, piec w piekarniku z cynamonem lub dorzucić do porannej owsianki. W 100 gramach jabłka znajduje się zaledwie ok. 50 kcal, a oprócz witaminy C znajdują się w nich też:

błonnik

potas

witaminy z grupy B i naturalne przeciwutleniacze (np. kwercetyna czy rutyna)

ZOBACZ: Bez tej witaminy pamięć szwankuje. Niedobór powoduje zmiany w mózgu

Dzięki temu jabłka dodają energii oraz pomagają chronić organizm przed infekcjami i działaniem wolnych rodników.

Gwóźdź programu. Pyszny i aromatyczny rosół

To idealny moment, by powrócić do tradycji gotowania domowych zup, a szczególnie rosołu, który nie bez powodu nazywany jest "naturalnym antybiotykiem". Ot, rozgrzewa, syci i wspiera regenerację organizmu, a do tego jest świetnym sposobem na wykorzystanie warzyw.

Bazą powinny być dobrej jakości mięso i korzenie, do których warto dorzucić pietruszkę, marchewkę, seler, cebulę, czosnek czy por. Ważny jest też lubczyk, liść laurowy oraz ziele angielskie. Tak skomponowany rosół dostarcza energii i mikroelementów, a także wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu.

ZOBACZ: To warzywo może wspomóc pracę mózgu. Seniorzy nie powinni go pomijać

Zawarte w rosole aminokwasy (np. glicyna), a także składniki mineralne (magnez, wapń, fosfor) pomagają szybciej wrócić do formy po infekcjach, poprawiają trawienie, a nawet działają kojąco na podrażniony żołądek. Porcja klasycznego domowego rosołu (około 300 ml, bez makaronu i mięsa) to zaledwie ok. 90-100 kcal.

red. / polsatnews.pl