"Należy otworzyć drogę do pokoju". Francja uznała państwo palestyńskie

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że jego kraj uznaje państwo palestyńskie. Wyraził przekonanie, że jest to rozwiązanie, które przyczyni się do pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami. - Należy otworzyć tę drogę do pokoju - powiedział Macron. To już kolejny kraj, który zdecydował się na taki krok.

W poniedziałek na forum ONZ w Nowym Jorku prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że jego kraj uznaje państwo palestyńskie.

- Należy otworzyć tę drogę do pokoju - powiedział. Prezydent wyraził przekonanie, że jest to rozwiązanie, które przyczyni się do pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami.

Kolejne kraje uznają państwowość Palestyny

Wcześniej Palestynę uznała Wielka Brytania. "Dzisiaj, aby ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz rozwiązanie dwupaństwowe, Wielka Brytania formalnie uznaje państwo palestyńskie" - przekazał w komunikacie premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer. Swoje stanowisko szef brytyjskiego rządu ogłosił przed szczytem ONZ.

Również przed szczytem kanadyjski premier Mark Carney oświadczył na platformie X, że uznaje państwo palestyńskie. Chwilę później premier Australii Anthony Albanese poinformował o uznaniu państwowości Palestyny i że jest to częścią skoordynowanych wysiłków podejmowanych wspólnie z Kanadą i Wielką Brytanią.



W oświadczeniu Carney napisał, że "Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael".

Z kolei premier Albanese w swoim oświadczeniu stwierdził, że "Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa".

Do tych państw dołączyła również Portugalia. Minister spraw zagranicznych Paulo Rangel oświadczył w niedzielę, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedyną drogą do trwałego pokoju - podała agencja Reutera.

Obecnie państwowość Palestyny formalnie uznaje 145 państw świata - wynika z wyliczeń agencji AFP. W praktyce Palestyna nie ma jednak jednolitego terytorium, spójnej administracji czy kontroli nad granicami. Uznanie państwowości palestyńskiej nie zmienia więc bezpośrednio codziennego życia Palestyńczyków. Jest to w dużej mierze gest dyplomatyczny, który może jednak przełożyć się na dalsze losy terytoriów palestyńskich.

Palestyńczycy dążą do tego, by ich niepodległe państwo powstało na terenach Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy.