- Odczytano zapisy z czarnych skrzynek samolotu F-16, który rozbił się w Radomiu pod koniec sierpnia - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Dodał, że badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. W katastrofie myśliwca zginął wojskowy pilot Maciej "Slab" Krakowian.

- Analizy czarnych skrzynek samolotu F-16, który rozbił się na lotnisku w Radomiu pod koniec sierpnia, trwały kilka dni i dotyczyły wszystkich znalezionych czarnych skrzynek. Wszystkie rejestratory były sprawne i zawierały zapis technicznych parametrów tragicznego lotu - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Jak zaznaczył, analizy przeprowadzone zostały na terenie Stanów Zjednoczonych w jednym z licencjonowanych laboratoriów.

Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu. Odczytano zapisy z czarnych skrzynek

Rzecznik prokuratury dodał, że zapisy z czarnych skrzynek będą analizowane w dalszym toku śledztwa. Badania rejestratorów odbyły się w obecności polskiego prokuratora z Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej i eksperta z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej.

- Równocześnie na terenie Stanów Zjednoczonych trwały niezależne czynności i badania prowadzone przez członków polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Logistyczne wsparcie zapewniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaś formalności organizacyjne zostały dopełnione z pomocą służb dyplomatycznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury.

Major Maciej "Slab" Krakowian zginął w Radomiu. Śledztwo w sprawie wypadku

28 sierpnia po godz. 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot Maciej "Slab" Krakowian nie przeżył. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika, otrzymał też order od prezydenta.

Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął wojskowy, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F-16 i liderem F-16 Tiger Demo Team, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych. Miesiąc wcześniej zespół zdobył nagrodę As The Crow Flies Trophy na największych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, w tym ok. 1200 na F-16.