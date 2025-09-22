Ewa Pajor z nagrodą Gerda Muellera. Po raz pierwszy wręczono ją kobiecie

Ewa Pajor z nagrodą Gerda Muellera. Po raz pierwszy wręczono ją kobiecie
AP/ Thibault Camus
Ewa Pajor otrzymała nagrodę Gerda Muellera

Ewa Pajor podczas otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki. Zawodniczka Barcelony w sezonie strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. W tej kategorii wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn. W tym roku, po raz pierwszy w historii, Nagrodą Gerda Muellera uhonorowano kobietę.

Podczas gali Złotej Piłki polska zawodniczka Ewa Pajor otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki w sezonie 2024/25.

 

Zawodniczka Barcelony w sezonie strzeliła 43 gole w klubie (dodatkowo zanotowała 13 asyst) i dziewięć bramek w reprezentacji Polski. Była najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej. Z koeli najskuteczniejszym piłkarzem został Szwed Viktor Gyoekeres z Arsenalu Londyn.

 

Dla polskiej napastniczki poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0. 

 

Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwach Europy. Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii.

Ewa Pajor z historyczną nagrodą. Wcześniej otrzymał ją Robert Lewandowski

Nagroda Gerda Muellera przyznawana była dotychczas jedynie najskuteczniejszym piłkarzom sezonu. Została ustanowiona w 2021 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą "Napastnika Roku". Rok później zmieniono jej nazwę, by uhonorować zmarłego byłego snajpera Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec, Gerda Muellera.

 

W dotychczasowej historii plebiscytu trofeum to dwukrotnie trafiało w ręce Roberta Lewandowskiego. W 2021 roku "Lewy" zdobył 64 bramki, a rok później również był najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu, strzelając 57 goli.

 

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Nagrodą Gerda Muellera uhonorowano kobietę.

 

Ponadto, Ewa Pajor w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki zajęła 8. miejsce. W poprzednich dwóch latach plasowała się kolejno na 18. i 29. pozycji.

Michał Blus / polsatnews.pl
BARCELONAEWA PAJORGERDA MUELLERALIGA MISTRZÓWNAJSKUTECZNIEJSZA PIŁKARKAREPREZENTACJA POLSKIŚWIATVIKTOR GYOEKERESZŁOTA PIŁKA

