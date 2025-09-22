Drony nad Moskwą. Uruchomiono system obrony powietrznej

Świat
Drony nad Moskwą. Uruchomiono system obrony powietrznej
Telegram/Olga Koszarna
Moskwa została zaatakowana dronami

Nad Moskwę i jej przedmieścia nadleciały drony. Według mera stolicy Rosji Siergieja Sobianina, siły obrony powietrznej zestrzeliły 11 maszyn. Lokalne media doniosły o głośnych odgłosach w całej Moskwie.

Wieczorem w poniedziałek doszło do ataku dronów na Moskwę i jej przedmieścia - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin.

 

Jak przekazał włodarz rosyjskiej stolicy, uruchomiono systemy obrony powietrznej.

 

"11 dronów zostało zestrzelonych dziś wieczorem na niebie nad Moskwą i regionem" - napisał w mediach społecznościowych Sobianin.

Drony nad Moskwą. Zamknięte lotniska, uruchomiono obronę powietrzną

Lokalne media doniosły o głośnych odgłosach w całej Moskwie. Nie odnotowano ofiar ani szkód. Podano, że w związku z atakiem zamknięta została przestrzeń powietrzną nad stolicą Rosji.

 

"Dziewięć lotów jest opóźnionych na lotnisku Szeremietiewo, sześć na lotnisku Wnukowo i trzy na lotnisku Domodiedowo" - przekazała na Telegramie niezależna rosyjska redakcja internetowa "Baza".

 

ZOBACZ: Centralna Rosja zaatakowana przez drony. Zamknięto lotniska


Doniesieniom tym zaprzeczyła Federalna Agencja Transportu Lotniczego, która przekazała, że lotniska działają normalnie.

WIDEO: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. "Następnym razem powinny zostać zestrzelone"
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAK DRONÓWINCYDENTLOTNISKO SZEREMIETIEWOMOSKWAOBRONA POWIETRZNAROSJAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 