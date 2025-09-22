Nad Moskwę i jej przedmieścia nadleciały drony. Według mera stolicy Rosji Siergieja Sobianina, siły obrony powietrznej zestrzeliły 11 maszyn. Lokalne media doniosły o głośnych odgłosach w całej Moskwie.

Wieczorem w poniedziałek doszło do ataku dronów na Moskwę i jej przedmieścia - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Jak przekazał włodarz rosyjskiej stolicy, uruchomiono systemy obrony powietrznej.

"11 dronów zostało zestrzelonych dziś wieczorem na niebie nad Moskwą i regionem" - napisał w mediach społecznościowych Sobianin.

Drony nad Moskwą. Zamknięte lotniska, uruchomiono obronę powietrzną

Lokalne media doniosły o głośnych odgłosach w całej Moskwie. Nie odnotowano ofiar ani szkód. Podano, że w związku z atakiem zamknięta została przestrzeń powietrzną nad stolicą Rosji.

"Dziewięć lotów jest opóźnionych na lotnisku Szeremietiewo, sześć na lotnisku Wnukowo i trzy na lotnisku Domodiedowo" - przekazała na Telegramie niezależna rosyjska redakcja internetowa "Baza".

Doniesieniom tym zaprzeczyła Federalna Agencja Transportu Lotniczego, która przekazała, że lotniska działają normalnie.