Donald Trump przypisywał sobie zasługi za "zakończenie wojny Kambodży z Armenią", myląc położony na Półwyspie Indochińskim kraj z Azerbejdżanem. To nie pierwszy błąd prezydent USA w odniesieniu do konfliktu obu państw o Górski Karabach. Wcześniej amerykański przywódca mówił o Azerbejdżanie i Albanii, zamiast Armenii.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w swoim przemówieniu, że powstrzymał wojnę między Azerbejdżanem a Armenią, jednak zamiast Azerbejdżanu wymienił Kambodżę. Co więcej, zdaniem polityka konflikt dopiero się zaczyna i może mieć poważne konsekwencje - podaje amerykańska telewizja C-SPAN.

Donald Trump pomylił kraje. Mówił, że zakończył wojnę Kambodży z Armenią

- Mamy Kambodżę, Armenię. Mamy Kosowo, Serbię, Izrael, Iran, Egipt, Etiopię. To piękne, zbudowali tę małą tamę w Etiopii, która jest największą tamą na świecie - mówił Donald Trump.

Konflikt Armenii z Azerbejdżanem dotyczy spornego regionu Górskiego Karabachu, będącego częścią Azerbejdżanu, ale zamieszkiwanego przez Ormian.

To nie pierwszy raz, kiedy Trump myli się w tej sprawie. W sierpniu prezydent USA twierdził, że powstrzymał kilka wojen na świecie, a wśród nich wymienił konflikt Azerbejdżanu z Albanią, myląc kraj na Bałkanach z Armenią.

Na początku sierpnia prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i premier Armenii Nikol Paszinian podpisali w Białym Domu w obecności prezydenta USA umowę, która obejmuje utworzenie korytarza tranzytowego, czyli obszaru łączącego Azerbejdżan z jego eksklawą, Nachiczewańską Republiką Autonomiczną. Połączenie nazwano "Szlakiem Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu".

"Co najmniej siedem wojen". Trump chwali się w wywiadzie

W niedawnym wywiadzie prezydent USA chwalił się, że "zakończył co najmniej siedem wojen".

Wicepremier Kambodży Sun Chanthol deklarował, że jego kraj zgłosi Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Taki ruch zapowiedział też rząd Pakistanu, przywódcy Azerbejdżanu i Armenii oraz premier Izraela Binjamin Netanjahu.

Agencja RBC-Ukraina przypomina tymczasem, że wcześniej Donald Trump nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "prezydentem Rosji", a premiera Węgier Viktora Orbana - "przywódcą Turcji", myląc go z Recepem Tayyipem Erdoganem.