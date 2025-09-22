- W ocenie całościowej bliżej jest mi do Zbigniewa Ziobry - powiedział w programie "Graffiti" Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Polityk odniósł się w ten sposób do konfliktu pomiędzy byłym ministrem sprawiedliwości i byłym szefem rządu. Jednocześnie prowadzący Marcin Fijołek zaproponował organizację debaty na antenie Polsat News.

Zbigniew Ziobro zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu dyskusję na temat podsumowania rządów Zjednoczonej Prawicy. Były premier w rozmowie w Kanale Zero mówił o swoich motywacjach, które kierowały nim podczas pełnienia funkcji szefa rządu m.in. w realizacji polityki wobec Unii Europejskiej. Stwierdził, także, że między nim a Zbigniewem Ziobro był w tej kwestii konflikt.

Do stanowiska Morawieckiego odniósł się sam zainteresowany, we wpisie na Twitterze potwierdzając "głęboki spór" i proponując debatę "o przeszłości i przyszłości".

"Wielokrotnie przestrzegałem Cię przed dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli. (...) Choć choroba sprawiła, że dotąd unikałem dłuższych dyskusji, jeśli uważasz, że publiczna rozmowa o przyczynach porażki Zjednoczonej Prawicy i przyszłości Polski jest potrzebna – to jestem gotów debatować z Tobą w miejscu, które wspólnie ustalimy." - napisał były minister sprawiedliwości.

- Wykupiłby popcorn i bilet na starcie PPV (pay-per-view - transmisja udostępniana za dodatkową opłatą, przyp.red.) Ziobro - Morawiecki? - zapytał Tobiasza Bocheńskiego w "Graffiti" Marcin Fijołek, nawiązując do popularnych walk w mieszanych sztukach walki.

- Z pewnością bym oglądał, z pewnością byłaby to ciekawa dyskusja - odpowiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Debata Morawiecki-Ziobro? Wiceprezes PiS o działaniach byłego premiera w Brukseli

Prowadzący zaproponował, że taką debatę mógłby zorganizować Polsat News, co byłoby bardzo uczciwe dla obu stron. Następnie zapytał, po czyjej stronie opowiedziałby się Tobiasz Bocheński.

- Racje są zdecydowanie podzielone. W ocenie całościowej bliżej jest mi do Zbigniewa Ziobry, ale doskonale rozumiem dlaczego pan wiceprezes Morawiecki jako premier podejmował takie kierunki działania, jakie podejmował. On negocjował w dobrej wierze, a Ursula von der Leyen negocjowała w złej wierze. To zestawienie nie mogło doprowadzić do pozytywnego efektu, ale w owym czasie nikt nie wiedział, jaki efekt zostanie osiągnięty. Chodziło o ściąganie pieniędzy do Polski. Czas pokazał, że stanowisko ostre, kategoryczne, jastrzębie, byłoby lepsze - wyjaśniał wiceprezes PiS.

Ziobro zarzucił Morawieckiemu zgodę na "brukselskie szaleństwa". Były minister sprawiedliwości napisał, że wielokrotnie przestrzegał go przed "dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli".

"Zawsze odrzucałeś te apele i w kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie szaleństwa" – argumentował.

Ostre słowa Ziobry. Bocheński: Nikt z nas nie może chodzić w blasku chwały

- To bardzo ostre słowa Zbigniewa Ziobry, sprowokowane przez pana Morawieckiego w czasie wywiadu. Wolałbym, aby takie dyskusje toczyły się albo w cztery oczy i panowie wszystko by sobie wyjaśnili, albo przekuły się w jakieś pozytywne elementy programu Prawa i Sprawiedliwości. Ale żeby zrobić z tego fame MMA? - powiedział Bocheński.

Marcin Fijołek sprecyzował, że nie chodzi o widowiskową walkę celebrytów, ale poważną polityczną dyskusję.

Ponownie cytując wpis Zbigniewa Ziobry, gospodarz programu zwrócił uwagę na kolejną część wpisu polityka, w której zapowiada powrót PiS do władzy. Dodał jednak, że warunkiem jest "wyciągnięcie merytorycznych i personalnych wniosków z błędów, które popełniliśmy.".

- Nikt z nas, żaden z ministrów ani żaden z premierów Prawa i Sprawiedliwości, nie może chodzić w blasku chwały, że robił wszystko tylko i wyłącznie dobrze. Nie można też powiedzieć, że którykolwiek z nich robił wszystko źle. Każdego z nas obciążają błędy, które przyczyniły się w pewnej mierze do tej porażki wyborczej, niemożliwości sformowania rządu po wyborach. To dotyczy i wiceprezesa Ziobry i Morawieckiego i wszystkich nas - stwierdził gość "Graffiti".

- Różnimy się w tych diagnozach co do powodów. Oczywiście kwestia otworzenia przez Komisję Europejską dopływu zboża z Ukrainy, kwestia pewnych mankamentów popełnionych pierwotnie w Polskim Ładzie, kwestia prawa aborcyjnego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego, może też problemy komunikacyjne rządu, za które odpowiadała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest ileś elementów, które się do tego przyczyniły, ale myślę, że mamy to już przepracowane i powinniśmy koncentrować się jednak na złych rządach Donalda Tuska - dodał.

Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie jest jednym z najaktywniejszych polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością w debacie publicznej. Wziął udział m.in. w dyskusji ze Sławomirem Mentzenem, Adrianem Zandbergiem, czy we wspomnianym długim wywiadzie.

- Postrzegam to jako aktywność jednego z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości na froncie walki z rządem Donalda Tuska, który prowadzi naprawdę fatalną politykę, w tym politykę komunikacyjną. Kompromituje nas na arenie międzynarodowej, mamy z tym bardzo dużo problemów. Zatem każdy z nas, czy to będzie Patryk Jaki, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, każdy z nas pracuje intensywnie, żeby przekonać Polaków, że to jest fatalny rząd i trzeba go odsunąć od władzy - podsumował wiceprezes PiS.