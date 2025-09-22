Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego poinformowali o zatrzymaniu 72-letniego mężczyzny, który jest podejrzewany o dokonanie około 70 kradzieży z włamaniem na terenie całego kraju. W jego miejscu zamieszkania oraz użytkowanych przez niego pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli m.in. monety kolekcjonerskie, biżuterię, zegarki oraz pieniądze.

O dokonanie dokonanie kradzieży z włamaniem do około 70 mieszkań na terenie całego kraju podejrzewany jest 72-letni Gdańszczanin, który 15 września został zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. W jego miejscu zamieszkania oraz w użytkowanych przez niego pomieszczeniach mundurowi znaleźli szereg przedmiotów, w tym monety kolekcjonerskie, biżuterię, zegarki oraz pieniądze. Zdaniem śledczych mogły one pochodzić z kradzieży.

Do tej pory mężczyźnie postawiono osiem zarzutów. W najbliższym czasie lista zarzutów dla 72-latka może się jednak znacznie wydłużyć, bo mężczyzna jest podejrzewany o kradzieże w około 70 mieszkaniach na terenie całego kraju.

Kradzieże w Lidzbarku Warmińskim i Zielonej Górze. 72-latek usłyszał zarzuty

Śledczy poinformowali, że zatrzymanie mężczyzny stanowi przełom. Od ponad roku prowadzili oni szeroko zakrojone śledztwo, które znacznie wybiegało poza obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Chodziło o ustalenie winnego kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań na terenie Lidzbarka Warmińskiego, do którego doszło w czerwcu 2016 roku.

W trakcie prowadzonego śledztwa policjantom udało się dowiedzieć, że domniemany sprawca tego zdarzenia jest mieszkańcem Gdańska. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna jeździł samochodem po całym kraju, typując dzielnice, na których dokona kolejnych kradzieży. Następnie poruszał się on rowerem po wytypowanych osiedlach i wybierał konkretne mieszkania, do których potem się włamywał.

Senior miał okraść 70 mieszkań w 14 lat. Przestępczy proceder w całej Polsce

Krótko przed zatrzymaniem mężczyzna dokonał kolejnej kradzieży z włamaniem w Zielonej Górze. Bezpośrednio po dokonaniu tego przestępstwa policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim przy wsparciu funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dokonali jego zatrzymania.

Mężczyzna posiadał przy sobie narzędzia, za pomocą których pokonywał zabezpieczenia drzwi wejściowych do mieszkań. Miał przy sobie również przedmioty pochodzące z kradzieży. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna dokonywał włamań do mieszkań od 2011 roku i działał sam, za każdym razem w podobny sposób. Miejsca, w których dokonywał kradzieży, były przez niego wybierane spontanicznie.

W przeszłości 72-latek był karany za podobne przestępstwa, a także odbywał już karę pozbawienia wolności. Po niedawnym aresztowaniu prokurator chciał jego aresztowania, jednak ostatecznie sąd zastosował wobec niego dozór policyjny.