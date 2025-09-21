"Zrobiłbym to". Stanowcza deklaracja Trumpa ws. Polski

Świat
PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Prezydent Donald Trump oświadczył w niedzielę, że Stany Zjednoczone pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja - poinformowała włoska agencja ANSA. Przywódca skomentował także ostatnie wydarzenia w Estonii, w której przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie MIG-31.

Na pytanie jednego z dziennikarzy zebranych na trawniku przed Białym Domem, czy w razie eskalacji ze strony Rosji Donald Trump pomógłby Polsce i państwom bałtyckim, prezydent USA odpowiedział: "Zrobiłbym to".

 

Poproszony o komentarz do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Trump stwierdził: "Nie podoba nam się to".

 

Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty. 

Trump pytany o pomoc dla Polski. "Doszło do lapsusa"

Wątpliwości w sprawie wsparcia dla Polski pojawiły się po czwartkowym wywiadzie Trumpa dla Fox News. Zapytany o to, czy w świetle dodatkowych sił obrony powietrznej, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka zrobi to samo, odparł:

 

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - przekazał prezydent USA.

 

Jak skomentował w programie "Graffiti" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mogło dojść do pomyłki. 

 

- Myślę, że doszło do lapsusa, pewnej pomyłki. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, a później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy i prezydent Trump zdaje się odpowiadał w sprawie Ukrainy - podkreślił. 

 

- Myślę, że naprawdę chodziło o Ukrainę. Nie ma co szukać niepotrzebnych emocji - dodał.

WIDEO: Są na czarnej liście Kremla. Tak zareagowały na wyrok
Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
