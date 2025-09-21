Zmarł druh Sławomir Nocuń, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (pow. pińczowski). Do tragedii doszło w następstwie obrażeń odniesionych podczas prowadzonych przez niego działań ratowniczych. Według ustaleń mediów został użądlony przez owady.

Informację o śmierci druha przekazał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Sławomira Nocunia (...). W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności strażackiej składa Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci" - przekazano w komunikacie.

Nie żyje druh OSP Sławomir Nocuń. Strażacy składają kondolencje

Kondolencje rodzinie i strażakom z Michałowa złożyła także Państwowa Straż Pożarna.

"Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Cała społeczność strażacka pogrążona jest w bólu i żałobie. Prosimy o uszanowanie prawa Rodziny do żałoby" - napisano we wpisie PSP.

Strażacy informują, że Sławomir Nocuń zmarł 19 września 2025 roku w wyniku obrażeń odniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych 11 września.

Jak podaje Radio Kielce, druh brał udział w akcji usuwania gniazda owadów błonkoskrzydłych, do których należą m.in. szerszenie, osy i pszczoły. Wówczas miał zostać użądlony przez te owady.