W miejscowości Goszcza grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona - poinformowała małopolska policja. Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu. To już kolejne odkrycie latające obiektu w Polsce w ostatnich dniach.

"Dzisiaj około godz. 12, w lesie w miejscowości Goszcza w powiecie krakowskim, grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia elementu - podała w niedzielę po południu na platformie X małopolska policja. O odkryciu powiadomiono inne służby m.in. Żandarmerię Wojskową oraz prokuraturę.

W komunikacie wskazano, że po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.

ZOBACZ: Dron spadł w pobliżu przejścia granicznego. Nowe informacje prokuratury

Jak uściślił PAP Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, szczątki obiektu latającego zostały znalezione w masywie leśnym. - Na miejsce oczywiście zostali zadysponowani policjanci, zabezpieczyli to miejsce, wezwane zostały również inne służby, m.in. żandarmeria wojskowa i prokurator - wskazał przedstawiciel policji.

Miejsca w Polsce, gdzie znaleziono drony. Lista MSWiA

To czwarte miejsce w kraju, w którym w niedzielę odnaleziono części obiektów przypominających drony. Jak wynika z komunikatu MSWiA, najnowsze zgłoszenia dotyczą:

Powiat białobrzeski (woj. mazowieckie) - po godz. 9:00 mężczyzna zauważył w lesie w pobliżu miejscowości Biała Góra (ok. 6 km od zabudowań) szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego. Policjanci zabezpieczyli teren, a na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową i prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

- po godz. 9:00 mężczyzna zauważył w lesie w pobliżu miejscowości (ok. 6 km od zabudowań) szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego. Policjanci zabezpieczyli teren, a na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową i prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu. P owiat siedlecki (woj. mazowieckie) - około godz. 9:00 w lesie w miejscowości Wodynie , ok. 1 km od zabudowań, mieszkańcy natrafili na elementy nieustalonego obiektu powietrznego. Miejsce zostało zabezpieczone przez policję przy wsparciu straży pożarnej. Powiadomiono także Żandarmerię Wojskową i prokuratora z Siedlec.

- około godz. 9:00 w lesie w miejscowości , ok. 1 km od zabudowań, mieszkańcy natrafili na elementy nieustalonego obiektu powietrznego. Miejsce zostało zabezpieczone przez policję przy wsparciu straży pożarnej. Powiadomiono także Żandarmerię Wojskową i prokuratora z Siedlec. Powiat zamojski (woj. lubelskie) - około godz. 10:00 mieszkaniec Sulmic (gm. Skierbieszów) zgłosił leżący w lesie, 1,5 km od zabudowań, niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Policja zabezpieczyła teren, a na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową i prokuratora z Zamościa.

- około godz. 10:00 mieszkaniec (gm. Skierbieszów) zgłosił leżący w lesie, 1,5 km od zabudowań, niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Policja zabezpieczyła teren, a na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową i prokuratora z Zamościa. Powiat kętrzyński (woj. warmińsko-mazurskie) - w sobotę o godz. 14:00, w gminie Korsze, właściciel pola zauważył obiekt powietrzny ok. 50 m od zabudowań. Policja oraz straż pożarna zabezpieczyły teren, a dalsze czynności prowadzi prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Lokalizacje upadku dronów w Polsce. 18 potwierdzonych miejscowości

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w nocy z 9 na 10 września, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna była wielokrotnie naruszana przez drony.

ZOBACZ: Eksplozja w Osinach. "Dron posiadał materiały wybuchowe"

Służby MSWiA we współpracy z wojskiem prowadzą działania poszukiwawcze i zabezpieczające w miejscach ich upadku.

Wcześniej potwierdzono odnalezienie 18 dronów w następujących miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków, Stanisławka i Przymiarki.