"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja online
Naruszenie przestrzeni powietrznej NATO, list Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego, wojna w Ukrainie - o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od 9:55 w Polsat News na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Joanna Scheuring-Wielgus - eurodeputowana, Nowa Lewica;
- Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu, Konfederacja;
- Władysław Teofil Bartoszewski - wiceminister spraw zagranicznych, Polskie Stronnictwo Ludowe;
- Jan Kanthak - Prawo i Sprawiedliwość;
- Paweł Kowal - pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy, Koalicja Obywatelska;
- Zbigniew Bogucki - szef Kancelarii Prezydenta RP.
Poprzednie programy do obejrzenia na polsatnews.pl.
