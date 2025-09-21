"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja online

Polska
Naruszenie przestrzeni powietrznej NATO, list Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego, wojna w Ukrainie - o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od 9:55 w Polsat News na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Joanna Scheuring-Wielgus - eurodeputowana, Nowa Lewica;
  • Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu, Konfederacja;
  • Władysław Teofil Bartoszewski - wiceminister spraw zagranicznych, Polskie Stronnictwo Ludowe;
  • Jan Kanthak - Prawo i Sprawiedliwość;
  • Paweł Kowal - pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy, Koalicja Obywatelska; 
  • Zbigniew Bogucki - szef Kancelarii Prezydenta RP. 

 

Poprzednie programy do obejrzenia na polsatnews.pl. 

 

 

 

