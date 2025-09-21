Rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy Ił-20M został przechwycony nad Morzem Bałtyckim przez dwa niemieckie myśliwce Eurofighter podczas tego weekendu - poinformował w niedzielę dziennik "Bild". Informację o operacji NATO potwierdziło niemieckie lotnictwo.

Niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że w miniony weekend nad Morzem Bałtyckim wykryto maszynę, która nie miała zgłoszonego planu lotu ani łączności radiowej. W reakcji na to NATO wysłało z bazy w Rostock-Laage dwa myśliwce Eurofighter.

Samolot został namierzony w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Po zbliżeniu się do niego piloci stwierdzili, że jest to rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20M.

Maszyna ta pochodzi jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Dzięki zdolności do długotrwałych lotów wciąż pozostaje w użyciu, a Rosja wykorzystuje ją do gromadzenia danych z pomocą radaru i systemów łączności radiowej.

Operację potwierdziły niemieckie siły powietrzne. "Po wizualnej identyfikacji przekazaliśmy obowiązek eskorty naszym szwedzkim partnerom z NATO i wróciliśmy do Rostock-Laage" - przekazano w komunikacie.

Rosyjskie prowokacje w powietrzu. Kolejne incydenty nad Bałtykiem

To kolejny przykład rosyjskiej prowokacji w przestrzeni powietrznej NATO. W piątek trzy myśliwce MIG-31 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii. Piloci nie zgłosili wcześniej zamiaru lotu ani planów prowadzenia operacji w rejonie granicy.

Jak podaje serwis LRT, rosyjskie maszyny nie utrzymywały aktywnej, dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego. Z tego powodu zostały przechwycone przez siły powietrzne Sojuszu.

Tego samego dnia Morski Oddział Straży Granicznej poinformował, że dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot w rejonie platformy wydobywczej Petrobaltic na Bałtyku. Podkreślono jednak, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.

Dziennik "Bild" przypomina, że 26 sierpnia tego roku dwa Eurofightery również przechwyciły nad Bałtykiem samolot typu Il-20M. Podobny incydent miał miejsce już w marcu, gdy Iłjuszyna wykryto podczas lotu rozpoznawczego w tym samym rejonie.