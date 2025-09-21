Przełomowe decyzje. Wielka Brytania, Kanada i Australia uznają Palestynę

Wielka Brytania uznała istnienie państwa Palestyna. Wcześniej tego samego dnia tożsamą decyzję podjęły rządy Kanady i Australii, będące pod panowaniem brytyjskiego monarchy - króla Karola III. To odpowiedź na eskalujący konflikt w Strefie Gazy, w wyniku którego tysiące Palestyńczyków pozostają bez dostępu do pomocy humanitarnej, a dziesiątki giną w regularnych atakach Izraela.

"Dzisiaj, aby ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz rozwiązanie dwupaństwowe, Wielka Brytania formalnie uznaje państwo palestyńskie" - przekazał w komunikacie premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer.

Uznanie Palestyny. Wielka Brytania wywiązała się z zapowiedzi

Swoje stanowisko szef brytyjskiego rządu ogłosił przed szczytem ONZ, który odbędzie się w najbliższych dniach w Nowym Jorku. Oczekuje się, że na nim kolejne państwa pójdą w ślady Wielkiej Brytanii - donosi Sky News.

Starmer w opublikowanym na platformie X oświadczeniu powiedział, że uznanie Palestyny pokazuje obu stronom konfliktu w Strefie Gazy, że "przyszłość może być lepsza". - To rozwiązanie nie jest nagrodą dla Hamasu (co miał sugerować premier Izraela - przyp. red.), ponieważ pokazuje, że Hamas nie może mieć przyszłości, żadnej roli w rządzie, żadnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa - podkreślił.

- Ponownie wzywamy rząd Izraela do zniesienia niedopuszczalnych blokad na granicy, zaprzestania tej okrutnej taktyki i by umożliwił pomoc (dla ludności - red.) - dodał.

- Wraz z działaniami Hamasu, eskalacją konfliktu przez rząd Izraela i przyspieszeniem budowy osiedli na Zachodnim Brzegu (Jordanu), nadzieja na rozwiązanie dwupaństwowe słabnie, ale nie możemy pozwolić, aby to światło zgasło - zauważył brytyjski premier.

Palestyna. Państwo uznane także przez Kanadę i Australię

Kanadyjski premier Mark Carney oświadczył w niedzielę na platformie X, że "Kanada uznaje państwo palestyńskie". Chwilę później premier Australii Anthony Albanese poinformował o uznaniu państwowości Palestyny i że jest to częścią skoordynowanych wysiłków podejmowanych wspólnie z Kanadą i Wielką Brytanią.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

W oświadczeniu Carney napisał, że "Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael".

Z kolei premier Albanese w swoim oświadczeniu stwierdził, że "Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa".

Izrael zaniepokojony uznaniem Palestyny przez kolejne kraje

Jak podaje Sky News, podczas konferencji prasowej w Tel Awiwie w biurze premiera Izraela potwierdzono, że Benjamin Netanjahu uważa uznanie państwa Palestyna przez Wielką Brytanię i inne kraje za "absurdalne".

Rzecznik prasowy Shosh Bedrosian przekazał dziennikarzom, że Netanjahu określił takie działania "nagrodą za terroryzm". Izraelskie władze jako jeden z głównych powodów trwającego konfliktu wskazują dążenie do całkowitego zniszczenia Hamasu, który jest uznawany za islamską organizację terrorystyczną.

Choć liderzy, w tym premier Starmer, nie spodziewają się natychmiastowej poprawy sytuacji Palestyńczyków, uważają, że uznanie Palestyny jest niezbędnym krokiem w kierunku zapewnienia pokoju.