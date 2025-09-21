Wojska ukraińskiego wywiadu przeprowadziły skuteczny atak na lotnisko krymskie - teren okupowany przez Rosjan. W wyniku uderzenia zniszczone zostały trzy śmigłowce wielozadaniowe Mi-8 oraz drogi rosyjski radar 55Zh6U Nebo-U - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Ukrainy. Jak podkreślono, to kolejny wyczyn "duchów".

Wojskowi przekazali, że rosyjska flota lotnicza, stacjonująca na okupowanym Krymie, zmniejszyła się w wyniku nalotu ukraińskich "Duchów". Nazwa ta odnosi się do specjalnej jednostki bojowej Wywiadu Obrony Ukrainy, w której latać mogą tylko najlepiej wyszkoleni i najskuteczniejsi piloci maszyn bojowych.

Ukraina zniszczyła rosyjskie śmigłowce

"Trafione zostały trzy wrogie śmigłowce wielozadaniowe Mi-8, a także drogi rosyjski radar 55Zh6U Nebo-U" - podano w oficjalnym komunikacie na Telegramie.

Zwiadowcy ukraińskiego lotnictwa pokazali także nagranie z operacji, na którym widać wrak jednego ze zniszczonych śmigłowców.

Mi-8 to radzieckie śmigłowce wielozadaniowe, pozostające w stałej produkcji. Uznawane są za prototypy jednych z najbardziej udanych maszyn Mi-24, które z kolei zalicza się do kategorii ciężkiego uzbrojenia.

ZOBACZ: Ukraińskie uderzenia w rosyjskie lotniska. "Zniszczyli niezastąpione samoloty"

Osiągając prędkość do 250 km/h i pułap do 4,5 km śmigłowce Mi-8 bywają wykorzystywane przez siły Federacji Rosyjskiej do zestrzeliwania ukraińskich dronów.

Z kolei 55Zh6U Nebo-U to system wczesnego ostrzegania, zdolny także do wykrywania nisko lecących obiektów. Uznaje się, że jest jednym z kluczowych zasobów rosyjskich w kontekście aktualnej technologii, wykorzystywanej w agresji na Ukrainę.

Ukraińskie ataki na okupowany Krym

Jak podaje agencja Unian, wcześniej w sierpniu żołnierze Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy uderzyli w kosztowny rosyjski kompleks na okupowanym Krymie. Mowa o stacji radiolokacyjnej 91N6E z systemu obrony powietrznej S-400 Triumph. "Kolejny 'Triumf' najeźdźców na półwyspie 'popadł w zapomnienie'" - napisano wówczas w komunikacie.

ZOBACZ: Media: Rosjanie ostrzelali samolot pasażerski. Pomylili go z dronem

Natomiast później ukraińskie rakiety Neptun zostały wystrzelone w okolice Armiańska, uszkadzając sześć rosyjskich okrętów i doprowadzając do śmierci jednego żołnierza.