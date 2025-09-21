Ponad 50 proc. ankietowanych uważa, że Polska jest gotowa do odparcia ewentualnego ataku powietrznego z użyciem dronów - wynika z najnowszego sondażu pracowni SW Research. Wśród nich 41,7 proc. zastrzegło, że jest to możliwe "tylko z pomocą sojuszników". Zdaniem 34,6 proc. ankietowanych, Polska nie jest gotowa, by bronić się przed takim uderzeniem.

Badanie przeprowadzono kilka dni po tym, jak w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

"Czy Pani/Pana zdaniem Polska jest przygotowana do odparcia ewentualnego ataku powietrznego z użyciem dronów?" - takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu SW Research zleconego przez rp.pl. Jak się okazuje, aż co trzeci ankietowany nie ufa możliwościom polskiego wojska w obliczu militarnego kryzysu.

Polska przygotowana na atak dronów? Wyniki nowego sondażu

Na pytanie, czy Polska jest przygotowana na samodzielne odparcie ataku powietrznego z użyciem dronów, twierdząco odpowiedziało 12,7 proc. ankietowanych.

41,7 proc. uważa, iż polskie wojsko jest w stanie poradzić sobie z atakiem dronów, ale tylko z pomocą sojuszników.

Zdaniem 34,6 proc. ankietowanych, Polska nie jest gotowa na skuteczną obronę przestrzeni powietrznej. Odpowiedzi na to pytanie odmówiło zaś 10,9 proc. badanych.

ZOBACZ: Polacy będą bronić kraju w przypadku wojny? Jest nowy sondaż

- Odparcie ataku z pomocą sojuszników za możliwe częściej uważają kobiety (44 proc.) niż mężczyźni (39 proc.). W zapewnienie bezpieczeństwa z pomocą państw sojuszniczych wierzy blisko co druga osoba, która skończyła 50 lat (47 proc.) i niemal tyle samo badanych posiadających średnie wykształcenie (46 proc.) Z uwagi na miejsce zamieszkania taka odpowiedź jest najpopularniejsza wśród respondentów z miast liczących maksymalnie 20 tys. mieszkańców (46 proc.) – omawia wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia

Rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na ten moment potwierdzono obecność 21 rosyjskich maszyn.

ZOBACZ: Myśliwce Typhoon na polskim niebie. Pierwsza taka misja Brytyjczyków

Jak podkreślono w komunikacie dotyczącym nocnych manewrów Rosji, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli".

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, w ONZ odbyła się zwołana na naszą prośbę Rada Bezpieczeństwa, na której jednomyślnie potępiono działania Rosji.