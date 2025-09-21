W niedzielę, 21 września, o godzinie 11:00, tuż po "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii", zapraszamy na kolejny odcinek programu "Polityczny WF z gościem". Prowadzący - Piotr Witwicki i Marcin Fijołek - zaproszą do studia wyjątkowego rozmówcę: byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Program dostępny r

Będzie to pierwszy tak obszerny wywiad Andrzeja Dudy w Polsat News po zakończeniu prezydentury. Dziennikarze zapytają m.in. o życie po dwóch kadencjach w Pałacu Prezydenckim, odnajdywanie się w nowej roli i plany zawodowe.

Ważnym wątkiem rozmowy będą także kwestie międzynarodowe, kulisy dyplomacji oraz relacje z czołowymi postaciami polityki światowej i krajowej - w tym z Donaldem Trumpem i Jarosławem Kaczyńskim.

ZOBACZ: Karol Nawrocki kontra Andrzej Duda. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Nie zabraknie również tematów osobistych. Były prezydent usłyszy pytania o wpływ Pierwszej Damy na podejmowane decyzje oraz o to, jak często w trakcie prezydentury dochodziło między nim a Agatą Kornhauser-Dudą do kłótni i co było ich powodem.

"Polityczny WF z gościem" w niedzielę o godz. 11:00

"Polityczny WF z gościem" to program, w którym gospodarze nie unikają dociekliwych, a czasem także zaskakujących pytań, pozwalając widzom spojrzeć na polityków z bardziej prywatnej perspektywy.

Nowa pora emisji: od 21 września program będzie nadawany w każdą niedzielę o godzinie 11:00 na antenie Polsat News. W miejsce dotychczasowej sobotniej odsłony stacja zaprasza widzów na program "Dobry wieczór Polsko" - w soboty o godz. 19:50.

WIDEO: Błaszczak zapytany, jak działają systemy alarmowe. Nie wiedział Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl