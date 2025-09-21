Podczas niedzielnej mszy w Watykanie papież zaapelował do światowych przywódców, by nie przekształcali swojego bogactwa w śmiercionośną broń. - Kościół modli się o to, aby rządzący krajami byli wolni od pokusy używania bogactwa przeciwko człowiekowi - stwierdził, dodając, że - ten, kto służy bogactwu, pozostaje jego niewolnikiem.

Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę, by rządzący krajami nie przekształcali bogactwa w "broń niszczącą narody". W czasie mszy w kościele świętej Anny na terenie Watykanu papież mówił, że sprawiedliwy przeznacza bogactwo na rzecz dobra wspólnego.

Papież z apelem do rządzących. "Świat zagrożony wojną"

Leon XIV po raz kolejny wykorzystał publiczne wystąpienie w Watykanie do poruszenia kwestii światowej polityki. Kilka dni po opublikowaniu wywiadu, w którym wspominał m.in. o wojnie w Ukrainie i solidarności państw ONZ, papież wystąpił ze specjalnym apelem do rządzących.

Biskup Rzymu poradził światowym liderom, aby nie gromadzili swojego bogactwa, by przekształcać je w śmiercionośną broń.

- Kościół modli się o to, aby rządzący krajami byli wolni od pokusy używania bogactwa przeciwko człowiekowi, przekształcając je w broń, która niszczy narody, i w monopole upokarzające pracowników - oświadczył papież.

Jak dodał, "ten, kto służy Bogu, staje się wolny od bogactwa, ale ten, kto służy bogactwu, pozostaje jego niewolnikiem".

Papież podkreślił również, że świat jest poważnie zagrożony wojną. - Całe narody są miażdżone przez przemoc, a jeszcze bardziej przez bezwstydną przemoc, która rzuca je na pastwę ubóstwa. W obliczu tych dramatów nie chcemy być ulegli, chcemy głosić słowami i czynami, że Jezus jest zbawicielem świata. To on uwalnia nas od wszelkiego zła - powiedział papież.

Leon XIV uderza w biznesmenów. Wspomniał o Elonie Musku

Leon XIV od początku swojego episkopatu zdecydował się na udzielenie tylko jednego dłuższego wywiadu. W rozmowie z dziennikarką katolickiego portalu Crux, Elise Ann Allen opublikowanej 14 września, papież wskazał nierówności dochodowe jako jeden z najbardziej dzielących narody czynników.

"60 lat temu prezesi zarabiali cztery do sześciu razy więcej niż pracownicy. Dziś różnica sięga 600-krotności" - powiedział Leon IXV.

Papież negatywnie ocenił gromadzenie majątku przez biznesmenów. Jako przykład podał prezesa Tesli i SpaceX, Elona Muska.

"Wczoraj pojawiła się wiadomość, że Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem świata. Co to właściwie oznacza? Jeśli jedyną wartością staje się majątek, to mamy poważny problem" - stwierdził papież.