Padło pytanie o incydent, Trump zaskoczył dziennikarzy. "Nie zostałem poinformowany"

Donald Trump został zapytany o to, co sądzi o naruszeniu przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty. Prezydent USA stwierdził, że nie został w ten temat dostatecznie wtajemniczony. Wcześniej polityk uznał, że sytuacja ta może oznaczać dla światowej polityki "duże kłopoty".

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę wieczorem, że nie otrzymał jeszcze informacji na temat naruszenia 18 września przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce.

Pytany o to, czy został wtajemniczony w incydent w Estonii oraz w jaki sposób na niego odpowie, Donald Trump oświadczył, iż "nie został jeszcze na ten temat poinformowany". Prezydent spotkał się z dziennikarzami tuż przed wylotem na prywatną kolację w byłej posiadłości George'a Washingtona, Mount Vernon.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Trump: "Nie podoba mi się to"

W piątek, dzień po rosyjskich manewrach, prezydent USA odmówił skomentowania kwestii naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe. Polityk tłumaczył, że wkrótce ma otrzymać od swoich współpracowników oficjalny raport w tej sprawie. Dopytywany przez dziennikarzy przyznał jednak, że "nie podoba mu się to" i że rosyjskie działania mogą oznaczać "duże kłopoty".

W sobotę rosyjskie wtargnięcie w estońską przestrzeń powietrzną potępiła we wpisie na portalu X m.in. amerykańska misja dyplomatyczna przy NATO.

"Mocno potępiamy naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej Estonii. Stoimy twardo po stronie naszych estońskich sojuszników i będziemy zdecydowanie bronić całego terytorium NATO" - czytamy we wpisie.

Światowi przywódcy reagują na naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii

Pozostałe państwa NATO także potępiły rosyjskie działania wkrótce po tym, jak poinformowały o nim władze Estonii. Jeszcze w piątek z premierem Estonii Kristenem Michalem rozmawiał sekretarz generalny NATO, zaś Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. W przyszłym tygodniu zbierze się w tej sprawie Rada Północnoatlantycka.

Premier Szwecji Ulf Kristersson ocenił incydent jako "bardzo alarmujący". – Gotowość nasza oraz (całego) NATO jest stale wystawiana na próbę – podkreślił.

Zdaniem ministra obrony Finlandii, Anttiego Hakkanena, Rosja swoimi ostatnimi działaniami, chce odwrócić uwagę Zachodu od Ukrainy, aby bardziej skupił się na własnej obronie, a nie na ciągłym wspieraniu Ukrainy.

Francuski resort spraw zagranicznych oświadczył, że Paryż "potępia z całą mocą tę niebezpieczną i nieodpowiedzialną ingerencję w przestrzeń powietrzną państwa członkowskiego Unii Europejskiej i sojusznika (w ramach) NATO"

Podkreślono także, iż działania Kremla naruszają prawo międzynarodowe. Prezydent Czech Petr Pavel oświadczył w sobotę, że na naruszanie przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję należy odpowiednio reagować, łącznie z "ewentualnym" zestrzeleniem rosyjskich maszyn.