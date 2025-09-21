Ponad połowa Polaków (50,5 proc.) opowiada się za powrotem obowiązkowej służby wojskowej - wynika z najnowszego sondażu. Przeciwnych temu pomysłowi jest 40,6 proc. badanych, a niemal co dziesiąty ankietowany nie ma jeszcze w tej sprawie zdania.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano respondentów, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

Polacy chcą przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej? Nowy sondaż

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 21 proc. respondentów, natomiast "raczej tak" wskazało 29,5 proc. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 50,5 proc. ankietowanych osób.

Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się łącznie 40,6 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 28,2 proc., a "zdecydowanie nie" - 12,4 proc.

Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej kwestii zdania lub "trudno mu powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa w Polsce. Za jej uniknięci grożą kary

Obecnie w Polsce obowiązkowa jest jedynie kwalifikacja wojskowa, której celem jest ocena zdolności obywateli do służby wojskowej. Podczas komisji lekarskiej sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego, a następnie przydzielana jest odpowiednia kategoria zdolności do służby. Zebrane dane służą również celom obronnym państwa.

Ponieważ kwalifikacja ma charakter obowiązkowy, uchylanie się od niej wiąże się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Osoby, które nie stawią się na wezwanie, muszą liczyć się z możliwością:

nałożenia grzywny do 5000 zł (zgodnie z ustawą o służbie żołnierzy zawodowych),

(zgodnie z ustawą o służbie żołnierzy zawodowych), orzeczenia kary pozbawienia wolności do roku - w przypadku dalszego unikania kwalifikacji,

- w przypadku dalszego unikania kwalifikacji, egzekucji administracyjnej, np. ściągnięcia grzywny z wynagrodzenia,

utraty prawa do dobrowolnego wstąpienia do wojska w przyszłości.