Relacjonowała początek pandemii. Po raz kolejny trafi do więzienia
Chińska dziennikarka Zhang Zhan jako jedna z pierwszych ostrzegła świat przed rozprzestrzeniającym się w Wuhan koronawirusem. Za "awanturowanie się i wywoływanie problemów" w 2020 roku skazano ją na więzienie. Teraz aktywistka usłyszała kolejny wyrok.
Chiński wymiar sprawiedliwości przedłużył karę więzienia dla prawniczki i dziennikarki Zhang Zhan, która na początku 2020 roku ujawniła mediom pierwsze sygnały o rozprzestrzenianiu się COVID-19 w mieście Wuhan. Kobietę oskarżono wówczas o "awanturnictwo" i działanie na szkodę państwa.
Dziennikarka nagłośniła pandemię COVID-19. Ponownie usłyszała wyrok
Jak informują Reporterzy Bez Granic i Agencja Reuters, 42-letnia Zhang Zhan, która poprzednio została skazana na karę czterech lat pozbawienia wolności za ujawnienie informacji z epicentrum pandemii COVID-19 w Wuhan, w piątek usłyszała kolejny wyrok. Chińska dziennikarka po raz pierwszy trafiła do więzienia w grudniu 2020 roku.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin odmówiło komentarza na temat aktualnej sytuacji Zhang Zhan. Agencji Reuters nie udało się również ustalić, czy dziennikarka miała podczas procesu możliwość skorzystania z pomocy prawniczej.
Solidarność z chińską dziennikarką, której wpisy w mediach społecznościowych oskarżały Chiny o łamanie praw człowieka i stanowiły jedno z pierwszych źródeł informacji z początku światowej pandemii, wyraża m.in. organizacja Amnesty International czy amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy.
"To już drugi raz, kiedy Zhang Zhan uczestniczyła w procesie z bezpodstawnymi zarzutami, które sprowadzają się jedynie do rażącego aktu prześladowania za jej pracę dziennikarską" - komentował sytuację 42-latki Beh Lih Yi, dyrektor ds. Azji i Pacyfiku w nowojorskim Komitecie Ochrony Dziennikarzy.
Władze Chin do dziś nie ujawniły konkretnych powodów, dla których Zhang Zhan została skazana na więzienie.
Zhang Zhan z kolejnym wyrokiem. "Bohaterka informacji"
Skazanie Zhang Zhan na kolejne lata więzienia skomentowała także Aleksandra Bielakowska z Reporterów Bez Granic. Aktywistka określiła Zhan jako "bohaterkę informacji".
"Powinna być celebrowana na całym świecie jako 'bohaterka informacji', a nie przetrzymywana w brutalnych warunkach więziennych" - mówiła Bielakowska.
"Jej gehenna i prześladowania muszą się zakończyć. Ważniejsze dla międzynarodowej społeczności dyplomatycznej bardziej niż kiedykolwiek jest teraz wywarcie presji na Pekin w celu jej natychmiastowego uwolnienia" - pisała współpracowniczka RBG w serwisie X.
W Chinach znajduje się największe na świecie więzienie dla dziennikarzy, w którym przebywa ponad 120 osób powiązanych z mediami.