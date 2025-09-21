W nocy z piątku na sobotę brytyjskie myśliwce Typhoon przeprowadziły pierwszy lot patrolowy nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż - poinformowała agencja Reuters. Zadaniem Brytyjczyków jest wzmocnienie obrony wschodniej flanki Sojuszu.

O działaniach Królewskich Sił Powietrznych (RAF) poinformował resort obrony Wielkiej Brytanii.

"Dwa myśliwce Typhoon wystartowały w piątek wieczorem z bazy wojskowej we wschodniej Anglii, aby patrolować polską przestrzeń powietrzną, odstraszać oraz bronić przed zagrożeniami powietrznymi ze strony Rosji" - napisano w komunikacie.

ZOBACZ: Ćwiczenia Zapad-2025. Kraj NATO ostrzega przed rosyjskim "stanem gotowości"

"Po wykonaniu zadania w sobotę nad ranem samoloty RAF bezpiecznie wróciły do Wielkiej Brytanii" - dodano.

Wielka Brytania. Minister zapowiada: przestrzeń powietrzna NATO będzie broniona

O pierwszej misji brytyjskich myśliwców wypowiedział się szef resortu obrony John Healey. Polityk podkreślił, że działania Królewskich Sił Powietrznych to "wyraźny sygnał, iż przestrzeń powietrzna NATO będzie broniona".

Rząd w Londynie zadeklarował współpracę z Polską 15 września bezpośrednio po naruszeniu terytorium naszego kraju przez rosyjskie bezzałogowce.

ZOBACZ: Dmitrij Miedwiediew grozi NATO. "To będzie oznaczało wojnę"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w miniony piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji uczestniczą m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.