Według doniesień portugalskich mediów, spółka odpowiedzialna za kolejkę Gloria miała zataić co najmniej dwa wcześniejsze wypadki. "Wewnątrz spółki po katastrofie panuje atmosfera strachu oraz milczenia" - informuje CNN Portugal. W tragicznym wypadku śmierć poniosło 16 osób.

Jak informuje telewizja CNN Portugal, odpowiedzialna za lizbońską kolejkę linowo-terenową Gloria, Spółka Carris, zataiła informacje co najmniej o dwóch wcześniejszych wypadkach tego popularnego wśród turystów środka transportu.

Pracownicy spółki twierdzą, iż wypadki Glorii zdarzyły się już w ubiegłym roku oraz w maju 2025. Wówczas nikt nie odniósł w nich obrażeń.

Wypadek kolejki w Lizbonie. Na jaw wychodzą nowe informacje

Do tragicznego zdarzenia na trasie kolejki Gloria, w wyniku którego zginęło 16 osób, doszło późnym popołudniem 3 września. Na skutek pęknięcia liny kolejka wypadła wówczas z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Mimo wielu prób hamowania, motorniczy nie zdołał zapobiec tragedii.

Zdaniem dziennikarzy CNN Portugal, spółka Carris nie tylko zataiła wcześniejsze problemy kolejki Gloria, ale po katastrofie z 3 września przedstawiciele dyrekcji spółki negowali fakt, jakoby w ostatnich latach miało dochodzić do wypadków pojazdu, kursującego po Starówce w Lizbonie.

"Wewnątrz spółki Carris po katastrofie Glorii panuje atmosfera strachu oraz milczenia" - przekazała CNN Portugal.

W wypadku z początku września śmierć poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Amerykanin oraz Ukrainiec. Ponadto, 22 osoby zostały ranne.

Kolejka Gloria o napędzie elektrycznym, uruchomiona w 1885 r., jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii. Została wpisana na listę zabytków narodowych. Szacuje się, że przewozi rocznie ponad trzy miliony pasażerów.

Kilka godzin po katastrofie, władze portugalskiej stolicy zdecydowały o tymczasowym wstrzymaniu działania popularnej linii, którą zastąpiono autobusami z napędem elektrycznym.