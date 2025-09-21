Incydent podczas mszy z udziałem prezydenta. "Wyprowadzono mężczyznę przebranego w ornat"

Na mszy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego doszło do incydentu. Służby wyprowadziły z uroczystości mężczyznę przebranego w ornat, który okazał się nie być księdzem. Do zdarzenia doszło podczas uroczystości w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania.

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą, w niedzielę uczestniczą w uroczystościach w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Pensylwania. To pierwszy punkt wizyty pary prezydenckiej w USA.

Prezydent z małżonką wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej b. premiera Jana Olszewskiego. Potem uczestniczyli we mszy świętej. W uroczystościach wzięli też udział m.in. Antoni Macierewicz i Jan Parys, którzy byli ministrami w rządzie Olszewskiego.

Podczas mszy doszło do incydentu, został z niej wyprowadzony mężczyzna przebrany w ornat, który jednak nie był księdzem. Mężczyzna nie miał przy sobie widocznych niebezpiecznych przedmiotów, nie stawiał też oporu, gdy był wyprowadzany z sanktuarium.

Jakiś przebieraniec na mszy z udziałem Pana Prezydenta @NawrockiKn - na szczęście został wyproszony. Doylestown, USA. pic.twitter.com/mZdMyjMBzX — Andrzej Batorski (@Andrzej_Bator) September 21, 2025

Jak ustalił portal "Fakt" mężczyzna jest znany lokalnej Polonii i już wcześniej zakłócał msze, jednak po raz pierwszy przebrał się za duchownego. Po krótkim przesłuchaniu miał zostać zwolniony do domu.

Karol Nawrocki na uroczystościach w USA. Plan wizyty

Po południu Karol i Marta Nawroccy spotkają się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii; prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Prezydent z pierwszą damą złożą też wieniec pod Pomnikiem Mściciela. Jest to pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej usytuowany na cmentarzu polonijnym przy sanktuarium w Doylestown. Został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku. Autorem monumentu jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Andrzej Pityński.

W kolejnych dniach polska para prezydencka będzie przebywać w Nowym Jorku, gdzie Nawrocki będzie uczestniczyć w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że "głównym celem tej wizyty jest oczywiście wygłoszenie wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym, czyli przed reprezentantami wszystkich państw zgromadzonych w ONZ".

- W siedzibie w Nowym Jorku pan prezydent wygłosi, (...) programowe wystąpienie co do aktualnych wyzwań, jakie stoją przed światem, przed Polską, przed naszym regionem - podkreślił minister.